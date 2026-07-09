تشيلسي يضم موهبة البرتغال

لندن (أ ف ب)

تعاقد نادي تشلسي الإنكليزي مع الموهبة البرتغالية جيوفاني كويندا قادما من سبورتينج البرتغالي، بعقد يمتد حتى عام 2034، وفق ما أعلن النادي اللندني.وكان الاتفاق على الصفقة قد أُبرم العام الماضي، لينتقل اللاعب متعدد المراكز، البالغ من العمر 19 عاما، إلى النادي اللندني مقابل نحو 44 مليون جنيه إسترليني (59 مليون دولار أميركي).

وقال كويندا للموقع الرسمي لتشلسي "إنه شعور رائع أن أكون هنا. تشلسي نادٍ كبير وأنا متحمس للعب في ستامفورد بريدج"، وأضاف: "النادي أظهر ثقته في لاعبين مثلي، وأنا فخور بوجودي هنا، وفخور بأن أكون جزءا من هذا النادي".