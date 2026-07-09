جاستن بيبر ينضم إلى نجوم عرض نهائي المونديال

نيويورك (أ ف ب)

انضم النجم الكندي جاستن بيبر إلى قائمة الفنانين المشاركين في أول عرض موسيقي يقام بين شوطي المباراة النهائية لكأس العالم 2026، وفقا لما أفاد به المنظمون، والذين أكدوا أيضا أن مدة العرض ستبلغ 11 دقيقة.وسينضم بيبر إلى كل من مادونا، وشاكيرا، وفرقة الكاي بوب الكورية الجنوبية "بي تي إس"، في العرض المستوحى من استراحة نهائي دوري كرة القدم الأميركية (سوبر بول) والذي سيقام في 19 يوليو على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرزي الأميركية.

ويتولى نجم فرقة "كولدبلاي" كريس مارتن الإدارة الفنية لهذا العرض الذي يُقام للمرة الأولى في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم. و