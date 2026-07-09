الشارقة يتصدر «الميركاتو الصيفي» في «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تصدر الشارقة واجهة «الميركاتو الصيفي» لأندية دوري أدنوك للمحترفين، استعداداً للموسم الجديد 2026-2027، بعدما عزز صفوفه بأربع صفقات جديدة، إلى جانب تجديد عقود عدد من أبرز نجومه، وذلك قبل مغادرة بعثته إلى سلوفينيا لإقامة المعسكر الخارجي.

وأعلن «الملك» التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي آجنير مورا، قادماً من فلومينينسي البرازيلي، بعقد يمتد لموسمين، على أن يتم قيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين.

وجاءت صفقة مورا لتكمل رباعية تعاقدات الشارقة في فترة الانتقالات الصيفية، بعدما ضم المونديالي ديني بورغيس، مدافع منتخب الرأس الأخضر، بعقد يمتد لموسمين قادماً من البطائح، ولاعب الوسط المدافع الكونجولي شارلز بيكيل، قادماً من إسبانيول الإسباني، إضافة إلى الجناح البرازيلي جوليمار (25 عاماً) القادم من أتلتيكو باراناينسي.

وفي المقابل، حافظ الشارقة على استقرار قوامه الأساسي، بتمديد عقود عدد من ركائزه، يتقدمهم الدولي لوان بيريرا حتى عام 2029، والقائد شاهين عبدالرحمن حتى 2028، والكرواتي مارو كاتينيتش حتى 2030، وعثمان كامارا حتى 2028، والحارس عادل الحوسني حتى 2028.

كما عزز «الملك» هيكله الإداري بالتعاقد مع الكرواتي روميو جوزاك مديراً رياضياً للنادي، مستفيداً من خبراته الممتدة لأكثر من 20 عاماً في تطوير المواهب وإدارة كرة القدم، بعد تجارب مع الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ودينامو زغرب، والمنتخب الكويتي، وآخرها برنامج «Future Falcons» بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان الشارقة قد دشن تحضيراته للموسم الجديد في الثاني من يوليو الجاري بإجراء الفحوصات الطبية، تحت قيادة مدربه البرتغالي خوسيه مورايس، الذي يواصل مهمته مع الفريق بعد قيادته للتتويج بلقبي كأس سوبر إعمار وكأس السوبر الإماراتي القطري في الموسم الماضي.

وتغادر بعثة «الملك» إلى سلوفينيا، حيث يقيم معسكره الخارجي الذي يتخلله خوض خمس مباريات ودية أيام 14 و19 و22 و27 و30 يوليو، قبل العودة إلى الإمارات في الأول من أغسطس، لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.