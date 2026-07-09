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الرياضة

عجمان يبدأ «الإعداد» ويطير إلى صربيا الإثنين

عجمان يبدأ «الإعداد» ويطير إلى صربيا الإثنين
9 يوليو 2026 12:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)
دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان تحضيراته للموسم الجديد 2026-2027، بانطلاق التجمع الداخلي، استعداداً للسفر إلى معسكره الخارجي في صربيا الاثنين المقبل، والذي يمتد لمدة 19 يوماً ضمن البرنامج الإعدادي للموسم الجديد.
ويتخلل المعسكر الخارجي خوض عدد من المباريات الودية، قبل عودة البعثة إلى الإمارات في 31 يوليو الجاري، حيث يسعى الجهاز الفني إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.
وواصل «البرتقالي» تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بإعلانه التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي فيكتور هوجو، الذي سينضم إلى الفريق ضمن فئة اللاعبين المقيمين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخيارات في وسط الملعب.
كما أعلن النادي التعاقد مع الظهير الأيسر أحمد الزيودي، لدعم الخط الخلفي، ضمن خطة الإدارة لتدعيم المراكز التي تحتاج إلى تعزيز قبل انطلاق الموسم.
وكان عجمان قد حافظ على استقراره الفني باستمرار المدرب الصربي جوران توفيجدزيتش، كما جدد عقد هدافه المغربي وليد أزارو، في إطار سعي النادي للحفاظ على ركائزه الأساسية، بعد الموسم الماضي الذي أنهاه الفريق في المركز السابع بدوري أدنوك للمحترفين.
ويأمل «البرتقالي» في الاستفادة من فترة الإعداد الحالية للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، من أجل تقديم موسم أكثر تنافسية، وتحقيق نتائج تلبي طموحات النادي وجماهيره في ظل مشاركته المرتقبة والأولى في تاريخ النادي في دوري أبطال الخليج للأندية.

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