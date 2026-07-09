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الرياضة

«عالم سمسم» يشارك في ختام المونديال برسالة تعليمية

«عالم سمسم» يشارك في ختام المونديال برسالة تعليمية
9 يوليو 2026 13:05

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن مشاركة شخصيات برنامج الأطفال الشهير «شارع سمسم»، إلى جانب شخصيات الدمى، في العرض الفني بين شوطي نهائي كأس العالم 2026، في مشاركة تحمل رسالة تتجاوز الترفيه، وتدعم مبادرة عالمية لتوفير التعليم للأطفال. وتأتي مشاركة شخصيات البرنامج، المعروف في نسخته العربية باسم «اعالم سمسم»، ضمن فعاليات أول عرض فني يقام بين شوطي نهائي كأس العالم، والمقرر في 19 يوليو الجاري على ملعب نيويورك نيوجيرسي، بالتعاون بين «فيفا» ومنظمة جلوبال سيتيزن. وأكد «فيفا» أن حضور شخصيات «شارع سمسم»، الذي انطلق عام 1969 وأصبح أحد أشهر البرامج التعليمية للأطفال في أكثر من 150 دولة، ينسجم مع الهدف الرئيسي للعرض، والمتمثل في دعم صندوق «فيفا – جلوبال سيتيزن للتعليم»، الساعي إلى جمع 100 مليون دولار لتمويل مشاريع تعليمية ورياضية للأطفال حول العالم، بعدما تجاوزت التبرعات بالفعل حاجز 50 مليون دولار، مع تخصيص دولار واحد من قيمة كل تذكرة مباعة لمباريات كأس العالم لدعم الصندوق. ويشارك في الحفل نخبة من نجوم الموسيقى العالمية، يتقدمهم جاستن بيبر، إلى جانب مادونا وشاكيرا وفرقة «بي تي إس»، إضافة إلى النجم النيجيري بورنا بوي، وقائد الأوركسترا الفنزويلي غوستافو دوداميل، وجوقة «بي إس 22» بالتعاون مع فرقة «كولدبلاي»، في عرض يستمر 11 دقيقة بإشراف المغني البريطاني كريس مارتن. وقال رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو: «لا شيء أهم من التعليم عندما يتعلق الأمر بمستقبل العالم، ونحن فخورون بانضمام هؤلاء النجوم لدعم رسالتنا في توسيع فرص التعليم الجيد وكرة القدم للأطفال». من جانبه، قال جاستن بيبر: «كأس العالم يجمع العالم بطريقة لا مثيل لها، ويسعدني أن أكون جزءاً من عرض يسهم في توفير فرص تعليمية للأطفال حول العالم». وأكد بورنا بوي أن تمثيل القارة الأفريقية في هذا الحدث «شرف كبير»، مضيفاً أن العرض «لا يحتفي بكرة القدم والثقافة فقط، بل يساهم أيضاً في منح الأطفال مستقبلاً أفضل عبر التعليم». ويمثل ظهور شخصيات «شارع سمسم» و«الدمى» أحد أكثر المشاهد المنتظرة في الحفل، إذ يحمل بعداً رمزياً يعكس ارتباط الرياضة بالتعليم والتنمية، ويؤكد أن نهائي كأس العالم 2026 لن يكون مجرد احتفال كروي، بل منصة عالمية لتوجيه رسالة إنسانية إلى ملايين الأطفال حول العالم.
 

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