ربع نهائي كأس العالم يشتعل بـ4 قمم نارية

معتز الشامي (أبوظبي)

تتجه الأنظار إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، الذي ينطلق اليوم، بعدما أسفرت البطولة عن 8 منتخبات تمثل أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وتضم المرحلة 4 مواجهات بارزة، يتصدرها لقاء فرنسا والمغرب، وصدام إنجلترا والنرويج، في ظل منافسة محتدمة على بلوغ نصف النهائي.

يتجدد اللقاء بين فرنسا والمغرب بعد نصف نهائي مونديال 2022، لكن بمعطيات مختلفة، فالمنتخب المغربي، بطل كأس الأمم الأفريقية، لم يعد ينظر إليه باعتباره مفاجأة البطولة، بل أصبح فريقا يمتلك شخصية وثقة كبيرة.

في المقابل، يبقى كيليان مبابي أبرز نجوم المنتخب الفرنسي، مع مواصلته منافسة ليونيل ميسي على جائزة هداف البطولة وصدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم.

جاءت نصف هزائم فرنسا في كأس العالم خلال القرن الحالي أمام منتخبات أفريقية، بينما لم يسبق للمغرب الفوز على فرنسا، التي حققت 7 انتصارات متتالية و11 فوزا في آخر 12 مباراة.

وفي مواجهة بلجيكا وإسبانيا، يدخل المنتخب البلجيكي المواجهة بعدما سجل 13 هدفا، وهو ثالث أفضل رقم هجومي في البطولة خلف الأرجنتين وفرنسا (14 هدفا لكل منهما).

لكن المهمة ستكون أكثر صعوبة أمام إسبانيا، التي لم تستقبل أي هدف في البطولة، وحققت 6 مباريات متتالية بشباك نظيفة، وهي أطول سلسلة في تاريخ كأس العالم، كما بلغ متوسط الأهداف المتوقعة ضدها 0.3 فقط، وهو الأدنى منذ بدء تسجيل هذه الإحصائية.

وتأهلت إسبانيا في جميع مباريات الأدوار الإقصائية الست تحت قيادة لويس دي لا فوينتي، بينما لم تخسر أمام بلجيكا في آخر 11 مواجهة.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة الفردية بين إيرلينج هالاند وهاري كين. وسجل هالاند 7 أهداف في 4 مباريات، ليرفع رصيده إلى 62 هدفا في 54 مباراة دولية، مع تسجيله في آخر 14 مباراة متتالية بقميص النرويج، وفي المقابل، يلاحقه قائد إنجلترا هاري كين بفارق هدف واحد في سباق الحذاء الذهبي، بعدما سجل ركلة الجزاء الحاسمة أمام المكسيك، كما أصبح الهداف التاريخي لإنجلترا في كأس العالم برصيد 14 هدفا.

وتخوض إنجلترا ربع النهائي للمرة الحادية عشرة في تاريخها، لكنها لم تفز سوى في 3 مباريات بهذا الدور، بينما تبلغ النرويج هذا الدور لأول مرة في تاريخ مشاركاتها بالبطولات الكبرى.

وتدخل الأرجنتين مواجهة سويسرا وهي المرشح الأبرز، لكنها لم تحقق التأهل بسهولة في الأدوار السابقة. فقد احتاجت إلى وقت إضافي أمام الرأس الأخضر في دور الـ32، قبل أن تحقق عودة متأخرة أمام مصر في الدور التالي، في مباراة أثارت احتجاجات من المنتخب المصري الذي اعتبر ما حدث "ظلما"، أما سويسرا، بقيادة مراد ياكين، فقد أثبتت صلابتها الدفاعية، وبلغت ربع النهائي لأول مرة منذ عام 1954.