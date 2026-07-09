الخميس 9 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فرنسا والمغرب.. مباراة «عالية المخاطر » في كأس العالم 2026

فرنسا والمغرب.. مباراة «عالية المخاطر » في كأس العالم 2026
9 يوليو 2026 14:22

 
باريس (أ ف ب)
دعت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري اليوم الخميس «إلى أن يتحمل كل مسؤولياته» بمناسبة مباراة ربع نهائي مونديال 2026 لكرة القدم، المقام في أميركا الشمالية، بين منتخب بلادها ونظيره المغربي، مشددةً على أن «كلما ارتفعت حدة المنافسة في الأدوار الإقصائية، زادت مخاطر التجاوزات».
وجاءت دعوة فيراري في حديث لإذاعة «فرانس إينفو» في يوم اللقاء المتجدد بين فرنسا والمغرب اللذين تواجها في مونديال قطر 2022 وخرج «الزرق» منتصرين في نصف النهائي، قبل خسارة اللقب أمام الأرجنتين وليونيل ميسي.
وتلتقي فرنسا مع المغرب اليوم الخميس في فوكسبره بولاية ماساتشوستس الأميركية.
وتُصنّف السلطات الفرنسية المباريات التي يخوضها المنتخب المغربي على أنها «عالية المخاطر».
وسبق لوزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن طلب «تعزيز الإجراءات الأمنية» تحسبا للمباريات المقبلة في كأس العالم، محذرا من أنه «لن يتم التساهل مع أي تجاوزات»، وذلك في برقية وُجهت في الأول من يوليو إلى المحافظين ومسؤولي الشرطة والدرك وشرطة باريس والأمن الداخلي.
وقالت فيراري «أدعو الجميع إلى تحمل المسؤولية، يجب أن يبقى الأمر احتفالاً رياضياً»، مضيفة «كلما ارتفعت حدة المنافسة في الأدوار الإقصائية، زادت مخاطر التجاوزات. لذلك، نحن بطبيعة الحال في حالة تأهب مع تعليمات واضحة من وزير الداخلية أُرسلت إلى جميع المحافظات لتعزيز الإجراءات الأمنية، التحلي بأقصى درجات اليقظة، التدخل بسرعة كبيرة، عدم التساهل مع أي تجاوزات، اتخاذ عند الاقتضاء تدابير لحظر بيع الكحول في الأماكن العامة».
وختمت بالقول «نستعد على أمل أن تبقى هذه الأمسية قبل كل شيء احتفالاً رياضياً».
وقبل انطلاق كأس العالم، حذّرت المديرية الوطنية للأمن العام من مخاطر «تجاوزات في جميع أنحاء البلاد»، مع احتمال حصول «مواكب صاخبة واحتفالية، مواكب سيارات، تجمعات عفوية في الطرق العامة، وإطلاق ألعاب نارية»، على هامش مباريات تخوضها منتخبات مثل المغرب أو الجزائر أو تركيا.

أخبار ذات صلة
حلاق مغربي يحوّل صالونه إلى «مدرج مونديالي» في بوسطن
ربع نهائي كأس العالم يشتعل بـ4 قمم نارية
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
منتخب فرنسا
منتخب المغرب
كأس العالم
المونديال
الحضور
الحضور الجماهيري
آخر الأخبار
نيابةً عن رئيس الدولة.. عمر سلطان العلماء يشارك في الحوار العالمي للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
نيابةً عن رئيس الدولة.. عمر سلطان العلماء يشارك في الحوار العالمي للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:42
إطلاق صافرات الإنذار في الأردن بعد اختراق صواريخ إيرانية أجواء المملكة
الأخبار العالمية
إطلاق صافرات الإنذار في الأردن بعد اختراق صواريخ إيرانية أجواء المملكة
اليوم 15:39
الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت
اليوم 15:37
الجزيرة يستهّل «وديات هولندا» بخسارة أمام إف سي إس بي
الرياضة
الجزيرة يستهّل «وديات هولندا» بخسارة أمام إف سي إس بي
اليوم 15:30
جياكوماكيس ينضم إلى صفوف العين (من المصدر)
الرياضة
جياكوماكيس.. صفقة «عيناوية» لمهاجم استثنائي بخبرة أوروبية
اليوم 14:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©