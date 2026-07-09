«روعة» تعانق الناموس في «يوم الإيذاع» بمهرجان العين لسباقات الهجن

العين (الاتحاد)

تواصلت منافسات السباق التمهيدي الأول ضمن النسخة الثانية من مهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، في ميدان الروضة بمدينة العين وخصّصت المنافسات لسن الإيذاع لمسافة 4 كيلومترات، وسط مشاركة كبيرة من ملاك الهجن في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، وشهدت الأشواط الـ15 منافسات قوية اتّسمت بالندية والإثارة.

وافتتحت «روعة» لسعيد راشد بن سيف الشعالي المنافسات بإحرازها لقب الشوط الأول بتوقيت 6:28:42 دقائق، بينما خطف «البدع» لجاسم مبارك بن محمد الوهيبي ناموس الشوط الثاني بزمن 6:16:28 دقائق. وفي الشوط الثالث، انتصرت «ملهمه» لمحمد سالم بن ثعلوب الكتبي مسجلة 6:23:45 دقائق، قبل أن يحسم «موفق» لمبارك سلطان بن قران المنصوري الشوط الرابع بتوقيت 6:23:32 دقائق.

وفي بقية الأشواط، توجت «جباره» لمحمد حمد بن حميد علي المشايخي بلقب الشوط الخامس بزمن 6:22:12 دقائق، وفازت «عذبه» لجابر صالح محمد بن نصره العامري بالشوط السادس مسجلة 6:27:08 دقائق، فيما انتزع «الكايد» ليوسف زويد بن برغش سالم الجحافي ناموس الشوط السابع بتوقيت 6:16:11 دقائق، وحققت «فرحه» للبخيت جابر بن مسلم الجنيبي ناموس الشوط الثامن بزمن 6:21:24 دقائق.

وأضافت «العنود» للخرع محمد بن قرين العامري لقب الشوط التاسع بعدما سجلت 6:21:84 دقائق، بينما فرض «شاهين» لراشد سعيد علي بن سرود نفسه نجماً لمنافسات الفترة الصباحية، بعدما توج بالشوط العاشر محققاً أفضل توقيت بلغ 6:15:09 دقائق.

وتواصلت الإثارة في الأشواط الختامية، حيث فاز «الظبي» لعبدالله ناصر بن هدوب العمري بالشوط الحادي عشر بتوقيت 6:18:23 دقائق، ونالت «عوايد» لراشد سعيد بن راشد النيادي لقب الشوط الثاني عشر بزمن 6:26:04 دقائق، فيما أحرز «موهوبا» لسعيد مكتوم بن هموش الجنيبي الشوط الثالث عشر مسجلاً 6:16:19 دقائق.

وتواصلت المنافسات بفوز «مليبه» لسعيد جارالله بن بريك صميخ آل صميخ بالشوط الرابع عشر بتوقيت 6:31:71 دقائق، قبل أن يختتم «الأصمعي» لمحمد خلفان بوقفين النعيمي منافسات اليوم بإحراز لقب الشوط الخامس عشر بزمن 6:26:83 دقائق.

