«دبي الرياضي» يُطلق برنامج «مؤهّل» لاعتماد المدربين



دبي (الاتحاد)



أعلن مجلس دبي الرياضي ومجموعة «داتافلو»، عن إطلاق برنامج «مؤهّل»، لاعتماد المدربين العاملين في القطاع الرياضي الحكومي والخاص بدبي، من خلال آلية التحقق من المصدر الأساسي، ويهدف إلى ترسيخ معيار جديد للثقة والشفافية وتعزيز الحوكمة في المنظومة الرياضية لإمارة دبي. وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الاتحادات الرياضية المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مجمع حمدان الرياضي، وتحدث خلاله علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي وسونيل كومار الرئيس التنفيذي لمجموعة داتا فلو، بحضور رافي حتر الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالمجموعة.

​ويأتي إطلاق برنامج «مؤهّل» كخطوة استراتيجية تدعم بشكل مباشر مستهدفات «خطة دبي للرياضة 2033»، التي تستهدف بناء منظومة رياضية متكاملة ومستدامة تعمل وفق أعلى المعايير الدولية للجودة والحوكمة.

ويسهم برنامج «مؤهّل» في تحقيق هذه الرؤية من خلال تطوير منظومة متكاملة لاعتماد وتنظيم المحترفين الرياضيين، ورفع نسب التزام الأكاديميات والكوادر الفنية بالمعايير العالمية إلى 100% بحلول عام 2033.

​ويعكس اسم «مؤهّل» جوهر هذا الإطار التنظيمي؛ إذ يضمن استيفاء كل عامل في المنظومة الرياضية بدبي لمعايير ومؤهلات موثّقة ومعترف بها دولياً. وللمرة الأولى، سيخضع جميع الكوادر الرياضية العاملة في الاتحادات والأكاديميات ومرافق اللياقة البدنية المسجّلة في دبي لمرجعية موحدة وموثّقة، حيث يتم التحقق من الشهادات المهنية، السجلات التعليمية، تراخيص العمل، وسجلات التوظيف مباشرة من جهات إصدارها الأصلية.

​وفي هذا السياق، قال علي عمر، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي: «إن إطلاق برنامج مؤهّل يمثّل ركيزة جوهرية لترسيخ التميّز المؤسسي وضمان جودة الكفاءات الفنية والتدريبية العاملة في قطاعنا الرياضي، بما يتماشى مع خطة دبي للرياضة 2033. نسعى من خلال هذا البرنامج، وبالتعاون مع شركائنا والاتحادات الرياضية، إلى توفير بيئة رياضية آمنة ومحترفة تحمي الرياضيين والمؤسسات، وتصقل مواهب المستقبل وفق أرقى المعايير الدولية».

​من جانبه، صرّح سونيل كومار في شركة داتا فلو: «يسعدنا الشراكة مع مجلس دبي الرياضي لتقديم البنية التحتية الرقمية المتطورة والسجل المركزي الذي يضمن الكفاءة التشغيلية لبرنامج 'مؤهّل'. إن الاعتماد على تقنية التحقق من المصدر الأساسي يلغي تماماً الاعتماد على النسخ أو الإقرارات الذاتية، مما يمنح الهيئات والاتحادات الرياضية في دبي قاعدة بيانات مركزية ومحدثة ومستوى غير مسبوق من الموثوقية والاطمئنان بشأن كفاءة وجاهزية الكوادر العاملة لديها».

​وسيتم تسجيل كافة الكوادر التي يتم التحقق من وثائقها في سجل مركزي متاح للاتحادات الـ53 المسجّلة في دبي، والأكاديميات، ومشغّلي مرافق اللياقة البدنية عبر منصة TrueProfile.io. وتتميز هذه العملية بأنها تُنجز مرة واحدة فقط لكل شهادة دون الحاجة لإعادة تقديمها مستقبلاً.



منظومة رياضية

سيبدأ تطبيقه إلزامياً في مرحلته الحالية على مدربي اللياقة البدنية، والمدربين الشخصيين، ومشغّلي مرافق اللياقة البدنية، على أن يتوسع لاحقاً وفق خارطة طريق واضحة ليشمل كامل المنظومة الرياضية في الإمارة؛ بما في ذلك معلمي التربية الرياضية، والمدربين، والعاملين في الأندية الرياضية، والرياضيين، والعاملين في تنظيم الفعاليات الرياضية. كما يشمل الإطار مستويات إضافية من الرقابة تتضمن فحص الخلفيات والسجل الجنائي عبر خدمة CrossCheck ومراجعة البصمة الرقمية وتقييم أصالة الوثائق عبر منصة داتافلو.