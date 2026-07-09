الخميس 9 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشارقة الرياضي» يدشن فعاليات «عطلتنا غير» بمشاركة 17 نادياً

«الشارقة الرياضي» يدشن فعاليات «عطلتنا غير» بمشاركة 17 نادياً
9 يوليو 2026 18:00


الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ميتا تستثمر 9.1 مليار دولار لبناء أول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في كندا
تخريج الدفعة الأولى من «سفراء همة للذكاء الاصطناعي»


دشن مجلس الشارقة الرياضي فعاليات برنامجه الصيفي السنوي «عطلتنا غير» الذي يمتد عبر أربعة أسابيع بمشاركة 17 نادياً رياضياً ومتخصصاً، تستهدف فعاليات الأسبوع الأول «الأسرة»، أما الثاني فمخصص لمجتمع الإمارة تحت عنوان «الذكاء الإصطناعي» واستخداماته في المجال الرياضي والثالث هنا الشارقة والرابع الرياضة، والبرنامج مخصص للبراعم بين 7و12 سنة والناشئين بين 13و17 سنة ويشهد مشاركة أكثر من 3 آلاف منتسب من الأندية.
يشتمل البرنامج على فعاليات ثقافية وتعليمية وورش لاكتشاف الموهوبين بالإضافة إلى المسابقات الرياضية والترفيهية، وفي نهايته سيتم تتويج أفضل الأندية المشاركة من خلال معايير نوعية اعتمدتها اللجنة المنظمة لكل صنف من الأندية.
وصرح بخيت سعيد القرص مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، رئيس اللجنة المنظمة للبرنامج بأن الانطلاقة جاءت مبشرة ومميزة بفضل حماس واقبال المشاركين، وأشار إلى أن السر في ذلك يرجع للنجاح الذي تكرس عبر النسخ الماضية للبرنامج واقتناع أولياء الأمور بجدواه وفائدته بالنسبة لأبنائهم في استثمار أيام العطلة الصيفية.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المنظمة ستتابع تنفيذ الفعاليات والأنشطة المختلفة من خلال زيارات ميدانية للأندية تم برمجتها زمنيا، وتبدأها بزيارة الأندية الرياضية ومن ثم التخصصية.

الذكاء الاصطناعي
الشارقة الرياضي
العطلة الصيفية
مجلس الشارقة الرياضي
أندية الشارقة
آخر الأخبار
«مؤتمر التراث بالشارقة» يستعرض صَون الموروث الثقافي
الترفيه
«مؤتمر التراث بالشارقة» يستعرض صَون الموروث الثقافي
اليوم 18:15
«اقتصادية الشارقة» تنظم برنامج «الاقتصادي الصغير»
اقتصاد
«اقتصادية الشارقة» تنظم برنامج «الاقتصادي الصغير»
اليوم 18:10
«أبوظبي للتنمية» يزور محطة قطار الركاب بمدينة محمد بن زايد
اقتصاد
«أبوظبي للتنمية» يزور محطة قطار الركاب بمدينة محمد بن زايد
اليوم 18:09
مسيرات تقصف منشآت نفطية في روسيا
الأخبار العالمية
مسيرات تقصف منشآت نفطية في روسيا
اليوم 18:05
«الشارقة الرياضي» يدشن فعاليات «عطلتنا غير» بمشاركة 17 نادياً
الرياضة
«الشارقة الرياضي» يدشن فعاليات «عطلتنا غير» بمشاركة 17 نادياً
اليوم 18:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©