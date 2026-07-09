«الشارقة الرياضي» يدشن فعاليات «عطلتنا غير» بمشاركة 17 نادياً



الشارقة (الاتحاد)



دشن مجلس الشارقة الرياضي فعاليات برنامجه الصيفي السنوي «عطلتنا غير» الذي يمتد عبر أربعة أسابيع بمشاركة 17 نادياً رياضياً ومتخصصاً، تستهدف فعاليات الأسبوع الأول «الأسرة»، أما الثاني فمخصص لمجتمع الإمارة تحت عنوان «الذكاء الإصطناعي» واستخداماته في المجال الرياضي والثالث هنا الشارقة والرابع الرياضة، والبرنامج مخصص للبراعم بين 7و12 سنة والناشئين بين 13و17 سنة ويشهد مشاركة أكثر من 3 آلاف منتسب من الأندية.

يشتمل البرنامج على فعاليات ثقافية وتعليمية وورش لاكتشاف الموهوبين بالإضافة إلى المسابقات الرياضية والترفيهية، وفي نهايته سيتم تتويج أفضل الأندية المشاركة من خلال معايير نوعية اعتمدتها اللجنة المنظمة لكل صنف من الأندية.

وصرح بخيت سعيد القرص مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، رئيس اللجنة المنظمة للبرنامج بأن الانطلاقة جاءت مبشرة ومميزة بفضل حماس واقبال المشاركين، وأشار إلى أن السر في ذلك يرجع للنجاح الذي تكرس عبر النسخ الماضية للبرنامج واقتناع أولياء الأمور بجدواه وفائدته بالنسبة لأبنائهم في استثمار أيام العطلة الصيفية.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المنظمة ستتابع تنفيذ الفعاليات والأنشطة المختلفة من خلال زيارات ميدانية للأندية تم برمجتها زمنيا، وتبدأها بزيارة الأندية الرياضية ومن ثم التخصصية.