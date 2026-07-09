راشد بن حميد يلتقي وفد سنو بيرفورمانس المتخصصة في تطوير الأداء الرياضي

دبي (الاتحاد)

التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، بالخبير البريطاني جيمز داوننج مدير المشروعات في شركة سنو بيرفورمانس (Snö Performance)، المتخصصة في تطوير منظومات الأداء الرياضي وذلك بحضور سعادة فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الإماراتية، وسعادة الدكتور ناصر التميمي عضو مجلس إدارة اللجنة.

واستعرض الحضور الخدمات التي تقدمها شركة سنو بيرفورمانس وعدد من المقترحات التي تستهدف دعم مسار إعداد نخبة الرياضيين في دولة الإمارات وتعزيز جاهزية المنظومة الرياضية للدورات الأولمبية المقبلة.

ويتضمن المقترح الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في تطوير رياضة النخبة، مع مواءمتها مع السياق الثقافي والمؤسسي لدولة الإمارات، بما يسهم في بناء نموذج وطني متكامل لا يعتمد على نقل التجارب العالمية كما هي، بل على تكييفها بما يخدم أولويات الدولة وطموحاتها الرياضية.

ويشمل نطاق الدعم المقترح أربعة محاور رئيسة، تتمثل في تحويل السياسات الرياضية الوطنية إلى استراتيجيات وخطط تنفيذية قابلة للقياس، وتنسيق التنفيذ وتحديد الشركاء والكوادر المناسبة، وربط الأصول الرياضية القائمة في الدولة ضمن منظومة واحدة تشمل المنشآت والتدريب واكتشاف المواهب ودعم الرياضيين وهيكل المنافسات، إلى جانب دعم الاتحادات الرياضية الوطنية من خلال تقييم الحوكمة والتمويل والمنشآت وعلوم الرياضة ومسارات إعداد الرياضيين، وتنفيذ خطط التحسين بصورة مباشرة.

كما يتضمن المقترح ترشيح بيت ماكنايت لمنصب المدير الرياضي، لما يتمتع به من خبرة واسعة في رياضة النخبة وتطوير الأداء العالي، تشمل أكثر من 20 عاماً في تدريب الأداء الرياضي عبر رياضات أولمبية صيفية وشتوية منذ أولمبياد أثينا 2004، إلى جانب خبرات قيادية واستشارية في مؤسسات وفرق رياضية دولية، من بينها الفورمولا 1 والمنتخب الفرنسي للتزلج والمعهد الإنجليزي للرياضة.



أدلة وبيانات

تعتمد سنو بيرفورمانس فلسفة أداء محورها الإنسان وقائمة على الأدلة والبيانات، وتجمع بين فريق محلي وشبكة عالمية من المتخصصين في رياضة النخبة والطب الرياضي والقيادة.

ويستند المقترح إلى قناعة بأن تحقيق نتائج أولمبية مستدامة يتطلب منظومة منظمة وقابلة للقياس، قادرة على رعاية الرياضيين على المدى الطويل، ودعم الاتحادات الوطنية، وتعزيز فرص المنافسة وتحقيق الإنجازات.