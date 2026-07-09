1373 ميدالية حصاد «الفجيرة للفنون القتالية» في موسم 2025-2026



الفجيرة (وام)

أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية في تقرير اليوم إحراز 1373 ميدالية في 10 ألعاب على مدار موسم 2025-2026، منها 488 ذهبية، و439 فضية، و446 برونزية، وزيادة عدد فروعه لتصبح 3 في كل من الفجيرة ودبا والبدية، وارتفاع عدد دروع التفوق العام المحققة إلى 25 في التايكواندو والمبارزة والترايثلون والسباحة والجودو خلال أعوام 2023، و2024، و2025، و2026.

وكشف عن تفاصيل الميداليات المحققة، بواقع 361 في الجودو، و180 التايكواندو، و111 في المبارزة، و120 في الجوجيتسو، و47 في المصارعة، و107 في الكاراتيه، و12 في الملاكمة، و54 في القوس والسهم، 322 في السباحة، و59 في الترايثلون.

وأشار إلى فوزه بعدد 9 من جوائز التميُّز المؤسسي آخرها جائزة «مبادرة تمكين المجتمع» ضمن جوائز «ابتكارات تكنولوجيا الحكومة 2026»، تقديراً لدوره في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتمكين المجتمع، بالإضافة إلى 3 اعتمادات دولية.

ونوّه بمشاركة عدد من لاعبيه في صفوف المنتخبات الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة، منهم فارس البلوشي والهيام البلوشي مع منتخب المبارزة في بطولة العالم بهونغ كونغ في الأسبوع الأخير من يوليو الجاري، و4 لاعبين هم مسعود محمد مسعود، وعبد الرحمن جانيف، وأنس اليماحي، ويوسف العوض مع منتخب الجودو في البطولة العربية بالأردن 14 يوليو الجاري، بالإضافة إلى اللاعبتين سلمى النقبي وميزون عيسى مع منتخب التايكواندو في بطولة الحسن الدولية بالأردن أغسطس المقبل.

وقال نادر أبو الشاويش مدير النادي، إن الإنجازات الاستثنائية خلال الموسم الحالي وعلى مدار تاريخ النادي تتويجاً لرؤية ودعم ورعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والتي ترتكز على تحقيق الاستدامة الرياضية والاستثمار في بناء أجيال قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات.

وأضاف أن النادي يعمل وفق منظومة متكاملة تبدأ باكتشاف المواهب في عمر مبكرة، مروراً بتطويرها وتأهيلها، وصولاً إلى تمثيل النادي والمنتخبات الوطنية، وامتلاكه قاعدة قوية من اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات العمرية، بإعداد وتدريب على مدار العام دون أي توقف موسمي، ما يمنحه القدرة على المنافسة وجمع النقاط في جميع المراحل ضمن بطولات الاتحاد، وتحقيق دروع التفوق العام في عدد من الألعاب الرياضية.