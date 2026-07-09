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الرياضة

«الشارقة للدفاع عن النفس» يكرم نخبة من الرياضيين

«الشارقة للدفاع عن النفس» يكرم نخبة من الرياضيين
9 يوليو 2026 19:00


الشارقة (وام)
كرم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ضمن مبادرتي «هؤلاء صنعوا المجد» و«الأسرة المتميزة» نخبة من الكوادر الرياضية التي أسهمت في تأسيس رياضات الدفاع عن النفس وذلك تزامناً مع عام الأسرة وضمن فعاليات برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير» الذي يشرف عليه مجلس الشارقة الرياضي وفي إطار أنشطة «أسبوع الأسرة».
وشمل التكريم.. عائلة المرحوم علي بن راشد الجروان كونه أحد الشخصيات التي أسهمت في نشر رياضة الجودو وتسلمها بالنيابة ابنه عبدالرحمن علي الجروان كما وتم تكريم الحكم الدولي والمحاضر الكابتن أحمد سليمان البلوشي في رياضة الجودو وتسلمها شقيقه علي سليمان البلوشي وفي رياضة التايكواندو تم تكريم عائلة المرحوم محمد محمود أحد مؤسسي رياضة التايكواندو وتكريم الخبير الدولي زياد حماد لدوره في تطور رياضة التايكواندو وتم التكريم تثميناً للدور المحوري والمهم في تأسيس رياضات الدفاع عن النفس والاستدامة في تعزيز تطور رياضتي الجودو والتايكواندو.
كما شمل التكريم عدداً من الأسر المتميزة التي كان لها دور بارز في صناعة أبطال يتمتعون بالأخلاق العالية والروح الرياضية إلى جانب تحقيقهم إنجازات رياضية ومجتمعية وهي: عائلة السيد طارق النابودة وعائلة السيد صالح الجسمي وعائلة السيد فاضل الجنيبي وعائلة السيد عمر المهيري.
وهنأ أحمد سعيد الجروان رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الشخصيات والأسر المكرمة مؤكداً أن أسرة النادي تعتز بالاحتفاء بالكوادر التي تركت بصمات رياضية ومجتمعية وأسهمت في تحقيق العديد من النجاحات مشيراً إلى أن هذا التكريم يجسد قيم الوفاء والتقدير لمن خدموا الرياضة وأسهموا في بناء مسيرتها.
وقال إن مبادرة «هؤلاء صنعوا المجد» إلى جانب تكريم الأسرة المتميزة تندرج ضمن رؤية النادي الهادفة إلى الاحتفاء بأصحاب العطاء والإنجاز، وترسيخ ثقافة الاعتراف بجهود الرواد لتكون مصدر إلهام للأجيال المقبلة وتعزيز قيم الوفاء والتقدير لمن أسهموا في خدمة الرياضة والمجتمع.
وأكد الجروان أن النادي سيواصل إطلاق المبادرات التي تعزز الشراكة المجتمعية وتكرّم النماذج الملهمة التي كان لها أثر إيجابي في مسيرة الرياضة الإماراتية.

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