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الرياضة

«دبي البحري» يطلق المخيم الصيفي لاكتشاف المواهب

«دبي البحري» يطلق المخيم الصيفي لاكتشاف المواهب
9 يوليو 2026 19:30


دبي (وام)
أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات المخيم الصيفي للإبحار الشراعي الحديث 2026، بمشاركة واسعة من الأطفال والناشئين من مختلف الجنسيات، ضمن جهوده الرامية إلى نشر ثقافة الرياضات البحرية واكتشاف المواهب الرياضية.
ويأتي تنظيم المخيم في إطار إستراتيجية النادي لتوسيع قاعدة ممارسي رياضة الشراع الحديث، والمحافظة على الإرث البحري الإماراتي، وإعداد جيل جديد من الرياضيين القادرين على تمثيل الدولة في مختلف المحافل الرياضية، وذلك بدعم ومتابعة مجلس إدارة النادي.
ويستهدف المخيم، الذي يقام على شاطئ بلغاري في دبي، الأطفال والناشئين من عمر 6 سنوات إلى أقل من 15 عاماً، ويوفر لهم بيئة رياضية وتعليمية تسهم في تعلم أساسيات رياضة الشراع الحديث والتعرف إلى إحدى الرياضات المرتبطة بتاريخ الإمارات وتراثها البحري، فيما تستمر المرحلة الأولى من البرنامج حتى 30 يوليو الحالي.
ويركز المستوى الأول من البرنامج على تعليم المشاركين المهارات الأساسية للإبحار الشراعي، إلى جانب تنمية الثقة بالنفس، وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية.
ويعد المخيم المرحلة الأولى في برنامج إعداد الرياضي بالنادي، حيث ينتقل المشاركون تدريجياً من تعلم الأساسيات إلى مراحل التطوير والمنافسة، وصولاً إلى تمثيل دولة الإمارات في البطولات المحلية والإقليمية والدولية، بما يعكس رؤية النادي في إعداد أبطال المستقبل.

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نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
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