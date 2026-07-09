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الرياضة

«دبي الرياضي» ينظم يوماً رياضياً لكبار المواطنين في «عالم دبي للرياضة»

«دبي الرياضي» ينظم يوماً رياضياً لكبار المواطنين في «عالم دبي للرياضة»
9 يوليو 2026 19:51

 
 
دبي (الاتحاد)
نظم مجلس دبي الرياضي يوماً رياضياً مخصصاً لكبار المواطنين من أعضاء «نادي ذخر»، ضمن فعاليات مبادرة «صيفنا رياضي»، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومركز دبي التجاري العالمي. وأقيمت الفعاليات في ملاعب «عالم دبي للرياضة»، وسط أجواء إيجابية وتفاعلية.
وشهدت الفعاليات مشاركة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور فوزية فريدون، مدير قسم الرياضة المجتمعية في المجلس، وعدد من منتسبي مركز دبي التجاري العالمي.
وشارك أعضاء نادي ذخر في مباريات ودية شملت كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة الريشة، إلى جانب لعبة «البوصلة» التي أُضيفت حديثاً إلى أنشطة عالم دبي للرياضة، مما أضفى جواً من البهجة والحيوية بين جميع المشاركين.
وإلى جانب الأنشطة البدنية، تضمن اليوم الرياضي إجراء فحوصات طبية وبدنية، وتقديم محاضرة توعوية وورشة عمل تطبيقية لأعضاء النادي حول الصحة والإسعافات الأولية. وركزت الورشة على طرق التعامل السليم مع الحالات الصحية الطارئة والإصابات المحتملة التي قد يتعرض لها كبار المواطنين أو أي فرد من أفراد المجتمع.
ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار حرص مجلس دبي الرياضي على إقامة فعاليات رياضية متنوعة على مدار العام لأعضاء «نادي ذخر». وتندرج هذه الجهود تحت مظلة مبادرة «صيفنا رياضي»، التي أطلقها المجلس بهدف إتاحة الفرصة لمختلف شرائح المجتمع للمشاركة في الأنشطة الرياضية، ونشر ثقافة النشاط البدني، وتحويل شهور الصيف إلى فترة حافلة بالحيوية والفعاليات الهادفة.

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