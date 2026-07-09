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الرياضة

عبدالعزيز بن حميد: المواهب الرياضية ركيزة لبناء المستقبل

عبدالعزيز بن حميد: المواهب الرياضية ركيزة لبناء المستقبل
9 يوليو 2026 21:00


عجمان (وام)
التقى الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، نخبة من نجوم كرة القدم الخليجية والعربية ضيوف «المجلس الخليجي» المقام ضمن فعاليات النسخة التاسعة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية بعجمان.
وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن استضافة مجموعة من أبرز لاعبي كرة القدم الخليجية والعربية ضمن فعاليات المهرجان تعكس حرص إمارة عجمان على دعم المبادرات الرياضية التي تسهم في تنمية المواهب، وتعزيز تبادل الخبرات، وترسيخ ثقافة الاحتراف بين الأجيال الصاعدة، مشيراً إلى أن الاستثمار في المواهب الرياضية يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر تميزاً واستدامة.
وأضاف أن «المجلس الخليجي» يشكل منصة حوارية تجمع بين الخبرات الرياضية المتراكمة والطموحات الشابة، بما يتيح نقل التجارب الناجحة، والاستفادة من مسيرة نجوم اللعبة في تطوير منظومة كرة القدم، وتعزيز دور الأكاديميات في إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على المنافسة في مختلف المحافل.
ويأتي «المجلس الخليجي» ضمن البرنامج الثقافي والمعرفي المصاحب للمهرجان، الذي يهدف إلى إثراء المحتوى الرياضي، وتعزيز التواصل بين أساطير كرة القدم والأجيال الجديدة، وترسيخ مكانة المهرجان منصة متكاملة تجمع بين المنافسة الرياضية وتبادل المعرفة والخبرات.
حضر اللقاء الشيخ حميد بن عبد العزيز النعيمي، ونجوم كرة القدم الخليجية والعربية، بدر حجي نجم منتخب الكويت سابقا، وحمود سلطان حارس منتخب البحرين سابقا، ونور صبري حارس منتخب العراق سابقاً، ومحسن مصبح حارس منتخب الإمارات سابقاً، وحسن عبدالعزيز صانع محتوى، وعمر الجسمي من قناة دبي الرياضية، وعبدالعزيز عبدالله المشرف العام على المهرجان، وناصر الزري مشرف المراحل السنية بنادي عجمان سابقا.
وتناول اللقاء دور الأكاديميات الرياضية في اكتشاف المواهب وصناعة اللاعبين، ومستقبل كرة القدم في المنطقة، وتنمية مواهب الفئات السنية باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير اللعبة.
وأكد ضيوف المجلس أهمية نقل الخبرات إلى الشباب، بما يدعم مسيرة تطوير كرة القدم الخليجية، ويواكب تطلعات الاتحادات والأندية والأكاديميات نحو إعداد أجيال قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.
ويواصل المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية فعالياته في إمارة عجمان من خلال برنامج متكامل يجمع بين المنافسات الرياضية والفعاليات الثقافية والتخصصية، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة رياضية إقليمية رائدة، ويدعم تبادل الخبرات بين الأكاديميات الخليجية، ويسهم في تطوير منظومة اكتشاف ورعاية المواهب الكروية.

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