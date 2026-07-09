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الرياضة

موخوفا تقصي جوف وتبلغ نهائي ويمبلدون للمرة الأولى

ويمبلدون
9 يوليو 2026 20:37


لندن (أ ف ب)
بلغت التشيكية كارولينا موخوفا، المصنفة التاسعة عالمياً، نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، للمرة الأولى في مسيرتها بفوزها الصعب على الأميركية كوكو جوف السابعة بنتيجة 6-2 و1-6 و7-6 (12-10) اليوم الخميس.
وبعد ثلاث سنوات من أول نهائي لها في البطولات الأربع الكبرى في رولان جاروس، ستحاول موخوفا التي أنقذت نقطة المباراة أمام جوف، السبت الفوز بأول لقب كبير لها أمام مواطنتها ليندا نوسكوفا (12) أو الأوكرانية مارتا كوستيوك (13) اللتين تتواجهان لاحقا في أعقاب أول نصف نهائي.
بعد أول مجموعتين من جانب واحد، بداية لصالح موخوفا ثم جوف، كانت المجموعة الثالثة الأخيرة حاسمة ومذهلة.
بعدما أنقذت نقطة المباراة للأميركية عند النتيجة 9/8 في الشوط الفاصل السوبر، انتزعت التشيكية الفوز في نقطة المباراة الثانية لها، بعد معركة استمرت ساعتين و35 دقيقة في درجة حرارة تزيد عن 30 درجة مئوية.
وحققت التشيكية الفائزة بلقبها الاول في مسيرتها على العشب في دورة باد هومبورج (500 نقطة) قبل انطلاق ويمبلدون، انتصارها العاشر على التوالي.
وفي أول مباراة لها في الدور قبل النهائي في ويمبلدون، تخلصت موخوفا من أشباح تجاربها الكئيبة السابقة في جنوب غرب لندن.
خسرت اللاعبة البالغة 29 عاماً في الدور الأول في مشاركاتها الأربع السابقة في ويمبلدون.
وفازت جوف بست من مواجهاتها السبع السابقة مع موخوفا، لكن التشيكية فازت بمواجهتها الأخيرة في شتوتجارت هذا العام وتغلبت مرة أخرى على بطلة الجراند سلام مرتين.
وقالت موخوفا «يبدو من الجميل حقا أن أكون في النهائي. لقد كانت معركة كبيرة. لا يوجد وقت للتفكير، لكن الأمر كان محطما للأعصاب».

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