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الرياضة

شراكة إماراتية - بريطانية لدعم مشاركة خيول أوروبا في كرنفال سباقات دبي

شراكة الخيول
9 يوليو 2026 22:00


دبي (وام)
أعلن نادي دبي لسباق الخيل اليوم إبرام شراكة دولية مع مضمار «يورك» البريطاني، في خطوة تستهدف تعزيز مشاركة نخبة خيول المسافات المتوسطة في أوروبا ضمن سباقات مضمار ميدان، من خلال توفير مسار تأهيلي مباشر إلى كرنفال سباقات دبي، وصولاً إلى أمسية كأس دبي العالمي.
وبموجب الشراكة، يتأهل الفائز بسباق «جريت فولتجير ستيكس» (جروب 2) مباشرة للمشاركة في سباق «دبي سيتي أوف جولد» (جروب 2)، الذي يقام ضمن أمسية «الإمارات سوبر ساترداي» على مضمار ميدان 27 فبراير 2027.
كما سيتكفل نادي دبي لسباق الخيل بتكاليف الشحن الدولي للخيل الفائزة، بما يسهم في تعزيز مشاركة أفضل خيول المسافات المتوسطة في أوروبا ضمن كرنفال سباقات دبي.
ويعد سباق «جريت فولتجير ستيكس»، الذي يقام سنوياً ضمن مهرجان «إيبور» في مضمار يورك، من أعرق السباقات البريطانية المخصصة للخيول بعمر ثلاث سنوات، فيما يمثل سباق «دبي سيتي أوف غولد» إحدى أبرز المحطات التأهيلية لسباق «لونجين دبي شيماء كلاسيك» (جروب 1)، البالغة جائزته ستة ملايين دولار، والذي يقام ضمن أمسية كأس دبي العالمي.
وأكد علي آل علي، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن هذه الشراكة تفتح المجال أمام أفضل خيول المسافات المتوسطة في أوروبا للمنافسة على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن مضمار يورك يعد من أبرز مضامير سباقات الخيل في بريطانيا، فيما نجح سباق «جريت فولتجير ستيكس» على مدار سنوات طويلة في تخريج نخبة من أبطال هذه الفئة.
وأضاف أن الربط المباشر بين مضمار يورك ومضمار ميدان يوفر للملاك والمدربين فرصة جديدة للمنافسة الدولية، ويسهم في تعزيز قوة المنافسة في سباق «دبي سيتي أوف غولد».
من جانبه، أعرب ويليام ديربي، الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي المضمار في مضمار يورك، عن سعادته بإطلاق هذه الشراكة، مؤكداً أن سباق «غريت فولتجير ستيكس» رسخ مكانته كأحد أبرز سباقات خيول المسافات المتوسطة في أوروبا، وأن هذه المبادرة تمنح الملاك والمدربين الفائزين فرصة لمواصلة المنافسة على الساحة الدولية من خلال المشاركة في سباقات مضمار ميدان.

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