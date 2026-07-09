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الرياضة

نهائي ويمبلدون.. نسخة تشيكية بين نوسكوفا وموخوفا

نهائي ويمبلدون.. نسخة تشيكية بين نوسكوفا وموخوفا
9 يوليو 2026 21:42


لندن (رويترز)
حققت ليندا نوسكوفا أول ​نهائي تشيكي خالص في فردي السيدات بالبطولات الأربع الكبرى بعدما ⁠تغلبت على الأوكرانية مارتا كوستيوك ​6-4 و6-4 اليوم ​الخميس ‌في الدور قبل ⁠النهائي ​ببطولة ويمبلدون للتنس.
وبعد التوتر الشديد الذي ساد خلال فوز مواطنتها ‌كارولينا موخوفا على كوكو جوف في ‌وقت سابق على الملعب الرئيس وسط درجات حرارة ​مرتفعة، فازت نوسكوفا (21 عاماً) من دون عناء كبير في مباراة هادئة.
وبدت نوسكوفا، المصنفة التاسعة التي ‌خاضت اليوم أول ​مباراة لها بالدور قبل النهائي في البطولات الكبرى، هادئة وواثقة طوال المباراة، ​وحسمت ‌المجموعة ⁠الأولى ‌بعد أن ‌استغلت ضعف إرسال كوستيوك عند تأخر الأوكرانية ⁠4-5، وتقدمت نوسكوفا في بداية ​المجموعة الثانية، لكن كوستيوك استعادت حيويتها لفترة وجيزة، قبل أن تحسم نوسكوفا الفوز في غضون ساعة ​و19 دقيقة.

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