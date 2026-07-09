نهائي ويمبلدون.. نسخة تشيكية بين نوسكوفا وموخوفا

لندن (رويترز)
حققت ليندا نوسكوفا أول نهائي تشيكي خالص في فردي السيدات بالبطولات الأربع الكبرى بعدما تغلبت على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-4 و6-4 اليوم الخميس في الدور قبل النهائي ببطولة ويمبلدون للتنس.
وبعد التوتر الشديد الذي ساد خلال فوز مواطنتها كارولينا موخوفا على كوكو جوف في وقت سابق على الملعب الرئيس وسط درجات حرارة مرتفعة، فازت نوسكوفا (21 عاماً) من دون عناء كبير في مباراة هادئة.
وبدت نوسكوفا، المصنفة التاسعة التي خاضت اليوم أول مباراة لها بالدور قبل النهائي في البطولات الكبرى، هادئة وواثقة طوال المباراة، وحسمت المجموعة الأولى بعد أن استغلت ضعف إرسال كوستيوك عند تأخر الأوكرانية 4-5، وتقدمت نوسكوفا في بداية المجموعة الثانية، لكن كوستيوك استعادت حيويتها لفترة وجيزة، قبل أن تحسم نوسكوفا الفوز في غضون ساعة و19 دقيقة.