نهائي ويمبلدون.. نسخة تشيكية بين نوسكوفا وموخوفا



لندن (رويترز)

حققت ليندا نوسكوفا أول ​نهائي تشيكي خالص في فردي السيدات بالبطولات الأربع الكبرى بعدما ⁠تغلبت على الأوكرانية مارتا كوستيوك ​6-4 و6-4 اليوم ​الخميس ‌في الدور قبل ⁠النهائي ​ببطولة ويمبلدون للتنس.

وبعد التوتر الشديد الذي ساد خلال فوز مواطنتها ‌كارولينا موخوفا على كوكو جوف في ‌وقت سابق على الملعب الرئيس وسط درجات حرارة ​مرتفعة، فازت نوسكوفا (21 عاماً) من دون عناء كبير في مباراة هادئة.

وبدت نوسكوفا، المصنفة التاسعة التي ‌خاضت اليوم أول ​مباراة لها بالدور قبل النهائي في البطولات الكبرى، هادئة وواثقة طوال المباراة، ​وحسمت ‌المجموعة ⁠الأولى ‌بعد أن ‌استغلت ضعف إرسال كوستيوك عند تأخر الأوكرانية ⁠4-5، وتقدمت نوسكوفا في بداية ​المجموعة الثانية، لكن كوستيوك استعادت حيويتها لفترة وجيزة، قبل أن تحسم نوسكوفا الفوز في غضون ساعة ​و19 دقيقة.