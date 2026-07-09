5 ملاعب في المونديال بـ«بصمة بوبولوس»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



جذبت ملاعب كأس العالم 2026 الأنظار بتنوع تصاميمها المعمارية وتقنياتها الحديثة، لكن اللافت أن خمسة من أصل 16 ملعباً مستضيفاً للبطولة، تحمل توقيع شركة هندسية واحدة، هي «بوبولوس»، التي تواصل في الوقت نفسه العمل على مشروع استاد الحسن الثاني في الدار البيضاء، المرشح ليكون أكبر ملعب لكرة القدم في العالم استعداداً لمونديال 2030.

وكشف تقرير نشرته ليكيب الفرنسية، أن «بوبولوس» تُعد واحدة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تصميم المنشآت الرياضية، بعدما شاركت في تصميم أو تطوير خمسة ملاعب ضمن النسخة الحالية من كأس العالم، هي ملاعب كانساس سيتي، هيوستن، ميامي، بوسطن (جيليت)، ومونتيري في المكسيك.

وتملك الشركة، التي تأسّست نتيجة اندماج عدد من بيوت الخبرة الهندسية في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، سجلاً حافلاً في تصميم الملاعب العالمية، بعدما ساهمت خلال العقود الأربعة الماضية في 12 نسخة من بطولات كأس العالم للرجال والسيدات، وصممت 18 ملعباً، إضافة إلى تقديم الاستشارات لملفات استضافة عدة نسخ من البطولة، بينها ملف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لمونديال 2026.

ويبرز ملعب مونتيري، الذي افتتح عام 2015 ويتسع لنحو 53 ألف متفرج، كأحد أحدث مشاريع الشركة، إذ استُلهم تصميمه من سلسلة جبال سييرا مادري المحيطة بالمدينة، ويُصنف بين أكثر الملاعب تطوراً في أميركا اللاتينية.

كما تحمل ملاعب أخرى بصمات معمارية مميزة، ففي هارد روك بمدينة ميامي صممت الشركة سقفاً معلقاً يحمي الجماهير من الحرارة والأمطار مع إبقاء أرضية الملعب مكشوفة، بينما يتميز ملعب جيليت قرب بوسطن بمنارته الشهيرة وإطلالته البانورامية، في حين يُعرف ملعب أروهيد في كانساس سيتي بأنه صاحب الرقم القياسي لأعلى مستوى ضجيج في ملعب مفتوح.

ولم يقتصر دور الشركة على الملاعب، إذ صممت أيضاً منطقة المشجعين الرئيسية في مدينة كانساس سيتي، إضافة إلى مركز الأداء الذي اتخذه المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي مقراً لتدريباته خلال البطولة. وتتجه أنظار «بوبولوس» بالفعل إلى مونديال 2030، بعدما انتهت من تصميم استاد الأمير مولاي عبد الله في الرباط، وتعمل حالياً بالشراكة مع مكتب أوالالو + شوي الفرنسي-المغربي على مشروع استاد الحسن الثاني في الدار البيضاء، الذي ستبلغ سعته 115 ألف متفرج، ليصبح أكبر ملعب مخصص لكرة القدم في العالم.

ويستند تصميم الاستاد المغربي إلى عناصر مستوحاة من العمارة المحلية، مع واجهة ضخمة بتقنية LED، وتركيز خاص على جودة الصوتيات وتقريب المدرجات من أرضية الملعب، في مشروع يعكس طموح المغرب لتقديم أحد أبرز الملاعب في تاريخ كأس العالم 2030.