خورفكان يختتم تحضيراته ويغادر إلى معسكر تركيا

فيصل النقبي (خورفكان)

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي خورفكان تدريباته الداخلية، استعداداً للمغادرة إلى جمهورية تركيا لإقامة معسكره الخارجي، الذي يمتد خلال الفترة من 11 يوليو وحتى نهاية الشهر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد. وأدى اللاعبون حصتهم التدريبية الأخيرة وسط أجواء اتّسمت بالحماس والتركيز، قبل انطلاق المعسكر، الذي يهدف إلى رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية، إلى جانب تعزيز الانسجام بين عناصر الفريق استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تعود بعثة خورفكان إلى الدولة في الأول من أغسطس المقبل، لبدء المرحلة الثالثة من الإعداد، والتي تتضمن استكمال البرنامج الفني وخوض عدد من المباريات الودية قبل انطلاق الموسم.

وشهد التدريب الختامي حضور عبدالله الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم، الذي اجتمع باللاعبين والجهازين الفني والإداري، مؤكداً أهمية استثمار فترة المعسكر بالشكل الأمثل، وحاثاً الجميع على الاجتهاد والانضباط وتقديم أفضل المستويات خلال فترة الإعداد. وأكد ثقته في قدرة الفريق على الظهور بصورة مميزة خلال الموسم المقبل، مشيراً إلى أن العمل الجاد والالتزام في فترة المعسكر سيكونان الأساس لتحقيق طموحات النادي وجماهيره.