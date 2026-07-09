آل علي والمعيني وجوليزادة أبطال الفئات في «الإمارات للشطرنج»

دبي (الاتحاد)

دخلت بطولة الإمارات الفردية المفتوحة والسيدات وتحت 8 و10 سنوات للأولاد والإناث، التي ينظمها اتحاد الشطرنج ويستضيفها نادي دبي للشطرنج والثقافة، مرحلة الحسم.

واقتربت روضة السركال من لقب السيدات فاز يتصدر آل علي والمعيني وجوايزادة الفئات السنية في البطولة.

وفي فئة تحت 8 سنوات للأولاد، تُوج سيف آل علي، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، باللقب بعدما تصدر الترتيب برصيد 7.5 نقطة من 9 جولات، فيما جاء حامد الفيلي، لاعب نادي أبوظبي في المركز الثاني.

وفي فئة تحت 10 سنوات للأولاد، حسم محمد المعيني، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، اللقب بعد حصده 8.5 نقطة من أصل 9.

أما في فئة تحت 10 سنوات للإناث، فقد واصلت جوليزادة أسينا، لاعبة نادي كلباء، تألقها، وتوجت باللقب محققة العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 9 مباريات.

وفي بطولة السيدات، اقتربت روضة السركال، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، من التتويج باللقب، محققة العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من 6 جولات.