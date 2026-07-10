مونديال 2026.. دي لا فوينتي: أفضل نسخة من لامين يامال لم تظهر بعد



لوس انجليس (أ ف ب)

لم تظهر بعد أفضل نسخة من لامين جمال في كأس العالم، وفق ما أكد مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، عشية مواجهة بلجيكا في الدور ربع النهائي اليوم الجمعة في لوس أنجلوس، وكان النجم اليافع قد قاد إسبانيا إلى إحراز لقب كأس أوروبا قبل عامين، لكنه لم يقدم حتى الآن أفضل مستوياته في مونديال 2026، في وقت يتألق فيه نجوم آخرون مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إرلينج هالاند بتسجيل الأهداف.

وقال دي لا فوينتي: «نعلم أن أفضل نسخة منه، لامين الهجومي، هي شيء لم نره بشكل كامل بعد في هذه البطولة، ليس بالمستوى الذي اعتدنا عليه منه».

وسجل يامال هدفاً واحداً فقط ولم يقدم أي تمريرة حاسمة حتى الآن في البطولة، بعدما وصل إلى الولايات المتحدة وهو لا يزال يتعافى من إصابة تعرض لها في نهاية الموسم، ورغم ذلك، ظل اللاعب يشكل خطراً دائماً على دفاعات المنافسين، خصوصاً من الجهة اليمنى لهجوم «لا روخا».

وبعد الفوز المتأخر على البرتغال 1-0 في ثمن النهائي، أشاد دي لا فوينتي بأداء يامال، واصفا إياه بأنه «أحد أفضل عروضه» و«يوم مهم جداً في تطوره».

وعندما طُلب منه توضيح تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي أمس الخميس، أشار المدرب الإسباني إلى أن المواجهة القوية بين يامال ومدافع البرتغال نونو منديش دفعت الأخير إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 55.

وقال: «كنا نواجه منافساً قوياً للغاية، والمدافع الذي كان يراقبه اضطر في النهاية إلى بذل جهد كبير لدرجة أنه تعرض للإصابة»، وأضاف دي لا فوينتي أن يامال الذي يبلغ من العمر 18 عاماً فقط، اكتسب درساً في «النضج» من التحديات التي واجهها خلال كأس العالم حتى الآن.

وأضاف «هو لا يحتاج إلى حافز إضافي. في الواقع، يتعين عليك أحياناً تهدئة حماسه. إنه متحفز للغاية ويريد القيام بالكثير».

وعما إذا كانت مواجهة اليوم الجمعة قد تكون فرصة لجمال لاستعادة حاسته التهديفية، قال دي لا فوينتي: «سيقدم أداء كبيراً في الجانب الهجومي، هذا أمر واضح. لديه إمكانات مذهلة، وبالطبع ما زال هناك الكثير الذي سيقدمه».