الجمعة 10 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مونديال 2026.. دي لا فوينتي: أفضل نسخة من لامين يامال لم تظهر بعد

مونديال 2026.. دي لا فوينتي: أفضل نسخة من لامين يامال لم تظهر بعد
10 يوليو 2026 17:30


لوس انجليس (أ ف ب)
لم تظهر بعد أفضل نسخة من لامين جمال في كأس العالم، وفق ما أكد مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، عشية مواجهة بلجيكا في الدور ربع النهائي اليوم الجمعة في لوس أنجلوس، وكان النجم اليافع قد قاد إسبانيا إلى إحراز لقب كأس أوروبا قبل عامين، لكنه لم يقدم حتى الآن أفضل مستوياته في مونديال 2026، في وقت يتألق فيه نجوم آخرون مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إرلينج هالاند بتسجيل الأهداف.
وقال دي لا فوينتي: «نعلم أن أفضل نسخة منه، لامين الهجومي، هي شيء لم نره بشكل كامل بعد في هذه البطولة، ليس بالمستوى الذي اعتدنا عليه منه».
وسجل يامال هدفاً واحداً فقط ولم يقدم أي تمريرة حاسمة حتى الآن في البطولة، بعدما وصل إلى الولايات المتحدة وهو لا يزال يتعافى من إصابة تعرض لها في نهاية الموسم، ورغم ذلك، ظل اللاعب يشكل خطراً دائماً على دفاعات المنافسين، خصوصاً من الجهة اليمنى لهجوم «لا روخا».
وبعد الفوز المتأخر على البرتغال 1-0 في ثمن النهائي، أشاد دي لا فوينتي بأداء يامال، واصفا إياه بأنه «أحد أفضل عروضه» و«يوم مهم جداً في تطوره».
وعندما طُلب منه توضيح تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي أمس الخميس، أشار المدرب الإسباني إلى أن المواجهة القوية بين يامال ومدافع البرتغال نونو منديش دفعت الأخير إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 55.
وقال: «كنا نواجه منافساً قوياً للغاية، والمدافع الذي كان يراقبه اضطر في النهاية إلى بذل جهد كبير لدرجة أنه تعرض للإصابة»، وأضاف دي لا فوينتي أن يامال الذي يبلغ من العمر 18 عاماً فقط، اكتسب درساً في «النضج» من التحديات التي واجهها خلال كأس العالم حتى الآن.
وأضاف «هو لا يحتاج إلى حافز إضافي. في الواقع، يتعين عليك أحياناً تهدئة حماسه. إنه متحفز للغاية ويريد القيام بالكثير».
وعما إذا كانت مواجهة اليوم الجمعة قد تكون فرصة لجمال لاستعادة حاسته التهديفية، قال دي لا فوينتي: «سيقدم أداء كبيراً في الجانب الهجومي، هذا أمر واضح. لديه إمكانات مذهلة، وبالطبع ما زال هناك الكثير الذي سيقدمه».

أخبار ذات صلة
السيسي يستقبل منتخب مصر غداً
رحيل مدرب جنوب أفريقيا.. وموسيماني يقترب
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
لامين يامال
منتخب فرنسا
منتخب بلجيكا
كأس العالم
المونديال
آخر الأخبار
«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها إلى حلب
اقتصاد
«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها إلى حلب
اليوم 17:38
«كهرباء الشارقة» تُطلق تسهيلات جديدة لدعم المنشآت السياحية
اقتصاد
«كهرباء الشارقة» تُطلق تسهيلات جديدة لدعم المنشآت السياحية
اليوم 17:34
«برجيل القابضة» تدرج صكوكاً في بورصة لندن بقيمة 500 مليون دولار
اقتصاد
«برجيل القابضة» تدرج صكوكاً في بورصة لندن بقيمة 500 مليون دولار
اليوم 17:32
«اقتصادية أبوظبي» وجامعة ليوا تعزّزان التعاون لتطوير المواهب ودعم الابتكار
اقتصاد
«اقتصادية أبوظبي» وجامعة ليوا تعزّزان التعاون لتطوير المواهب ودعم الابتكار
اليوم 17:31
«صندوق خليفة» يُطلق النسخة الثانية من برنامج «هندسة الأوامر»
اقتصاد
«صندوق خليفة» يُطلق النسخة الثانية من برنامج «هندسة الأوامر» لأعضاء غرفة أبوظبي بالعين
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©