مبابي عن صداقته مع حكيمي وفوز فرنسا: هنا لا توجد مشاعر



فوكسبورو (أ ف ب)

أكد كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا أنه بخير على خلفية إصابته في مباراة المغرب بكأس العالم 2026 وقال: «أنا بخير، تلقيت ضربة على مستوى الكاحل، لكن الأمور بخير. أعتقد أنه في تلك اللحظة كان جان-فيليب ماتيتا أكثر جاهزية مني لخوض الدقائق الخمس عشرة الأخيرة، لذلك خرجت أنا ودخل هو. دخل بشكل جيد، وكان بإمكانه حتى التسجيل، لذا فهذا أمر إيجابي جدا».

أضاف: «لا أعلم إن كانت مهمة، أعتقد أن هذا هو التعبير الأسهل، لكننا ندرك أن هناك طريقة واحدة فقط للاسترخاء، وهي الفوز نحن في نصف النهائي، ونحن سعداء جدا. لا يزال الطريق طويلاً أمامنا، ونحن ندرك أن ما ينتظرنا سيكون أصعب مما مررنا به، لكننا جاهزون. نحن مستعدون لمواجهة كل شيء، وسنستعيد عافيتنا بهدوء ثم سنشاهد مباراة اليوم لمعرفة من سنواجه في نصف النهائي».

ورداً على سؤال: هل كان من الصعب عليه رؤية صديقه المغربي أشرف حكيمي حزينا في نهاية المباراة؟ فأجاب قائلاً: «لا. لا، سيكون الأمر أصعب عندما أراه في غرفة الملابس، لأننا نعود حينها بشراً ونعود أصدقاء. هنا لا توجد عاطفة، أنا هنا من أجل الفوز، وهو أيضاً كان هنا من أجل الفوز، لكن من المؤكد أنه عندما سأراه مجدداً في غرفة الملابس سيؤثر ذلك فيّ، لأنه صديق مقرّب جداً مني، لكن هنا لا توجد مشاعر».