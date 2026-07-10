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الرياضة

موقف محرج في مباراة فرنسا والمغرب!

موقف محرج في مباراة فرنسا والمغرب!
10 يوليو 2026 09:42

 
بوسطن (د ب أ)
واجه الفرنسي وارن زائير إيمري، موقفاً محرجاً خلال حديثه عقب مباراة منتخب بلاده ضد منتخب المغرب، في دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وأنهى منتخب فرنسا حلم نظيره المغربي بالمضي قدماً في مونديال 2026، بعدما تغلب عليه 2/ صفر، ليصعد للمربع الذهبي في المسابقة، التي يتطلع للتتويج بلقبه الثالث بها.
وخلال حديثه لوسائل الإعلام عقب اللقاء، اختلطت الأمور على زائير إيمري بعدما تحدث عن مواصلة فريقه لحملته ببطولة دوري أبطال أوروبا، بدلاً من كأس العالم، وقال زائير إيمري في تصريحات إعلامية: «إنني أشعر بسعادة وفخر بالغين. هذه هي المواجهات التي يحلم الجميع بالمشاركة فيها. إنه دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا».
وواصل اللاعب الفرنسي حديثه قائلاً «نمتلك مجموعة استثنائية من اللاعبين. هدفنا كان واضحاً وهو الاستمرار في هذا الإيقاع والوصول للمباراة النهائية في دوري الأبطال. عفواً نهائي كأس العالم».
وسجل زائير إيمري ظهوره الأول مع المنتخب الفرنسي في إحدى المباريات بالمسابقات الكبرى، حيث شارك كبديل في الدقيقة 71 من عمر المباراة أمام المنتخب المغربي.

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