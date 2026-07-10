مبابي الأسطورة يزيّن مسيرته في كأس العالم بأرقام مذهلة



نيويورك (د ب أ)



واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي إبداعه في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعدما قاد منتخب بلاده للتأهل للدور قبل النهائي للمونديال، للنسخة الثالثة على التوالي.

وأحرز مبابي الهدف الأول لفرنسا وصنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله عثمان ديمبيلي، ليقود منتخب (الديوك) للفوز 2/صفر على منتخب المغرب، في دور الثمانية لكأس العالم الحالية.

وترك مبابي بالفعل بصمة لا تُمحى في تاريخ كأس العالم، وهو ما تبرهن عنه أرقام قائد منتخب فرنسا المذهلة، ومكانته الحالية بين أساطير البطولة عبر التاريخ.

ويتصدر مبابي قائمة الهدافين التاريخيين في منتخب فرنسا برصيد 64 هدفاً في 104 مباريات، من بينها 9 أهداف في مبارياته العشر، التي لعبها مع الفريق خلال عام 2026، ورسّخ نجم ريال مدريد أيضاً مكانته بين أعظم اللاعبين في تاريخ المونديال خلال مشاركاته الثلاث في المسابقة، وصار واحداً من الأساطير الحقيقية للبطولة، ليضع اسمه بجدارة في عدد من التصنيفات التاريخية في كأس العالم، معززاً رصيده بمجموعة مبهرة من الأرقام القياسية الفردية، استعرضها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



أرقام كيليان مبابي

3 بطولات كأس العالم: (2018,2022,2026).

عدد مباريات النهائي التي خاضها بالمونديال: 2 (2018,2022)

شارك مبابي في المباراة النهائية لكأس العالم مرتين، فاز في إحداهما عام 2018 وخسر الثانية عام 2022 أمام الأرجنتين (3/ 3 بعد الوقت الإضافي، 4/ 2 بركلات الترجيح).

عدد المباريات: 20 (7 في 2018,7 في 2022,6 في 2026)

يتصدر مبابي قائمة اللاعبين الفرنسيين الأكثر خوضاً للمباريات في المونديال، مناصفة مع الحارس هوجو لوريس برصيد 20 مباراة لكل منهما

عدد الانتصارات: 17 (6 في 2018,5 في 2022,5 في 2026)

مع فوز فرنسا 2/ صفر على المغرب في المونديال الحالي، عزّز مبابي رقمه القياسي كأكثر اللاعبين الفرنسيين فوزاً في البطولة (17)، وعلى مستوى جميع المنتخبات، لا يتفوق عليه في عدد انتصارات كأس العالم سوى الأرجنتيني ليونيل ميسي (20 فوزاً)، فيما يتقاسم المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين فوزا بالمونديال مع الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزه.

عدد التعادلات: 2 (1 في 2018,1 في 2022)

عدد الهزائم: 1 (تونس 1/ صفر فرنسا، في2022)

أهداف مبابي بكأس العالم: 20 هدفاً (4 في 2018,8 في 2022,8 في 2026)

معدل الأهداف في المباراة الواحدة: هدف في كل لقاء

خلال مونديال 2026، ارتقى مبابي إلى قائمة الثلاثة الكبار في تاريخ هدافي البطولة، ومنحه هدفه على المغرب فرصة تعزيز موقعه بالمركز الثاني في جدول الترتيب العام للهدافين التاريخيين لكأس العالم، بفارق هدف خلف ميسي.

عدد التمريرات الحاسمة: 5 (2 في 2022,3 في 2026)

عدد المباريات التي شهدت تسجيله هدفين: 6 (1 في 2018,2 في 2022,3 في 2026)

عدد المباريات التي شهدت تسجيله 3 أهداف (هاتريك): 1 (الأرجنتين 3/ 3 فرنسا، وفازت الأرجنتين بنتيجة 4/ 2 بركلات الترجيح في 2022)

أهدافه في الأدوار الإقصائية: 12 (3 في 2018,5 في 2022,4 في 2026)

بثمانية أهداف في الأدوار الإقصائية قبل بطولة 2026، عادل مبابي رقم أسطورتي البرازيل ليونيداس ورونالدو، وبفضل ثنائيته في مرمى السويد خلال فوز فرنسا 3/ صفر في نيويورك/نيوجيرسي ستيديوم، تصدر النجم الفرنسي قائمة الهدافين التاريخيين في الأدوار الإقصائية برصيد 10 أهداف، قبل أن يعزز رقمه بعدما هز شباك باراجواي في دور الـ16 والمغرب بدور الثمانية برصيد 12 هدفاً.

أهدافه في المباريات النهائية: 4 (1 في 2018,3 في 2022)

بعد تسجيله هدفاً في الفوز على كرواتيا عام 2018، وهاتريك في مرمى الأرجنتين بعد أربع سنوات، أصبح مبابي الهداف التاريخي للمباريات النهائية في كأس العالم.

هداف المونديال: 1 (في 2022)

أنهى كيليان مبابي بطولة كأس العالم 2022 في قطر هدافاً للمسابقة برصيد 8 أهداف، وتفوق بهذا الرصيد على ليونيل ميسي (7 أهداف) وأوليفيه جيرو (4 أهداف)، وحصل على جائزة الهداف.

جائزة أفضل لاعب شاب: 1 (2018)

بعد فوز فرنسا بلقب كأس العالم 2018، حصل مبابي على جائزة أفضل لاعب شاب، وهو التكريم الذي يتم منحه لأفضل لاعب في البطولة للنجوم الشباب تحت 21 سنة.