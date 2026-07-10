شباب الأهلي بطلاً لدوري كرة القدم الإلكترونية

دبي (الاتحاد)



تُوِّج شباب الأهلي بلقب دوري الإمارات لكرة القدم الإلكترونية 2026، بعد ختام منافسات البطولة التي نظمها اتحاد الرياضات الإلكترونية، واستضافها مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي في دبي، بمشاركة 13 نادياً من مختلف أنحاء الدولة.

ونجح شباب الأهلي في حسم اللقب بعد مشوار مميّز اتّسم بالثبات الفني والمستويات القوية، ليحصد كأس البطولة عن جدارة، فيما حلّ الوحدة في المركز الثاني، وجاء العين ثالثاً، في ختام بطولة شهدت منافسة قوية بين الأندية المشاركة.

وعكست البطولة التطور المتواصل الذي تشهده مسابقات اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى بناء منظومة تنافسية احترافية تسهم في اكتشاف المواهب الوطنية، وصقل قدرات اللاعبين، ورفع المستوى الفني، بما يعزّز جاهزية المنتخبات الوطنية للمشاركة في الاستحقاقات الإقليمية والدولية.

وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد، أن النجاح الفني والتنظيمي للبطولة يعكس تكامل جهود الاتحاد وشركائه، مشيداً بالمستويات التي قدمتها الأندية واللاعبون طوال منافسات الدوري.

وقال: «نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي على استضافة نهائيات الدوري وتوفير جميع الإمكانات التي أسهمت في نجاح الحدث، كما نثمّن جهود الأندية المشاركة واللجان المنظمة والحكام وكافة الشركاء الذين كان لهم دور أساسي في إخراج البطولة بهذا المستوى المتميز».

وأضاف: «يؤكد هذا النجاح استمرار اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية في تطوير مسابقاته الوطنية، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقلها، وتعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية للمنافسة في المحافل الإقليمية والدولية، إلى جانب ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً للرياضات الإلكترونية».

واختُتمت البطولة بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث تسلم شباب الأهلي كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال الوحدة الميداليات الفضية، وحصد العين الميداليات البرونزية، وسط أجواء احتفالية عكست النجاح التنظيمي والفني للنسخة الحالية، ورسّخت مكانة دوري الإمارات لكرة القدم الإلكترونية كإحدى أبرز البطولات الوطنية في روزنامة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية.

النتائج

البطل: شباب الأهلي

الوصيف: الوحدة

المركز الثالث: العين

عدد الأندية المشاركة: 13 نادياً

المكان: مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي – دبي