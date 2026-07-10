الجمعة 10 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شباب الأهلي بطلاً لدوري كرة القدم الإلكترونية

شباب الأهلي بطلاً لـدوري الإمارات لكرة القدم الإلكترونية (من المصدر)
10 يوليو 2026 11:30

دبي (الاتحاد)


تُوِّج شباب الأهلي بلقب دوري الإمارات لكرة القدم الإلكترونية 2026، بعد ختام منافسات البطولة التي نظمها اتحاد الرياضات الإلكترونية، واستضافها مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي في دبي، بمشاركة 13 نادياً من مختلف أنحاء الدولة.
ونجح شباب الأهلي في حسم اللقب بعد مشوار مميّز اتّسم بالثبات الفني والمستويات القوية، ليحصد كأس البطولة عن جدارة، فيما حلّ الوحدة في المركز الثاني، وجاء العين ثالثاً، في ختام بطولة شهدت منافسة قوية بين الأندية المشاركة.
وعكست البطولة التطور المتواصل الذي تشهده مسابقات اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى بناء منظومة تنافسية احترافية تسهم في اكتشاف المواهب الوطنية، وصقل قدرات اللاعبين، ورفع المستوى الفني، بما يعزّز جاهزية المنتخبات الوطنية للمشاركة في الاستحقاقات الإقليمية والدولية.
وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد، أن النجاح الفني والتنظيمي للبطولة يعكس تكامل جهود الاتحاد وشركائه، مشيداً بالمستويات التي قدمتها الأندية واللاعبون طوال منافسات الدوري.
وقال: «نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي على استضافة نهائيات الدوري وتوفير جميع الإمكانات التي أسهمت في نجاح الحدث، كما نثمّن جهود الأندية المشاركة واللجان المنظمة والحكام وكافة الشركاء الذين كان لهم دور أساسي في إخراج البطولة بهذا المستوى المتميز».
وأضاف: «يؤكد هذا النجاح استمرار اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية في تطوير مسابقاته الوطنية، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقلها، وتعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية للمنافسة في المحافل الإقليمية والدولية، إلى جانب ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً للرياضات الإلكترونية».
واختُتمت البطولة بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث تسلم شباب الأهلي كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال الوحدة الميداليات الفضية، وحصد العين الميداليات البرونزية، وسط أجواء احتفالية عكست النجاح التنظيمي والفني للنسخة الحالية، ورسّخت مكانة دوري الإمارات لكرة القدم الإلكترونية كإحدى أبرز البطولات الوطنية في روزنامة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية.

 

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يشهد «خلوة دبي للألعاب الإلكترونية» ويلتقي ممثّلي 80 من أهم الشركات المحلية والعالمية في القطاع
البحرين بطل دولية الإمارات لشباب اليد

النتائج
البطل: شباب الأهلي 
الوصيف: الوحدة 
المركز الثالث: العين 
عدد الأندية المشاركة: 13 نادياً 
المكان: مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي – دبي

 

شباب الأهلي
بطولة كرة القدم الإلكترونية
الألعاب الإلكترونية
آخر الأخبار
"العالمية للأرصاد الجوية": العواصف الترابية بلغت مستويات قياسية خلال 2025
الأخبار العالمية
"العالمية للأرصاد الجوية": العواصف الترابية بلغت مستويات قياسية
اليوم 13:29
«شكراً شرفتونا».. استقبال الأبطال لمنتخب مصر في العلمين
الرياضة
«شكراً شرفتونا».. استقبال الأبطال لمنتخب مصر في العلمين
اليوم 13:28
علي النعيمي يستعرض في كوالالمبور النهج الإماراتي في مكافحة التطرف
علوم الدار
علي النعيمي يستعرض بكوالالمبور النهج الإماراتي في مكافحة التطرف
اليوم 13:20
«زعفرانه» تفوح بالناموس في مهرجان العين لسباقات الهجن
الرياضة
«زعفرانه» تفوح بالناموس في مهرجان العين لسباقات الهجن
اليوم 13:10
رسالة من «التربية» إلى كل صانع أثر في «تحدي القراءة»
علوم الدار
رسالة من «التربية» إلى كل صانع أثر في «تحدي القراءة»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©