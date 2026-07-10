الصحف العالمية: منتخب فرنسي «لا يُقاوَم».. «ديوك لا تعرف الرحمة»



عمرو عبيد (القاهرة)

إذا كان من الطبيعي أن تتغزّل الصحف الفرنسية، في منتخب بلدها، المتوهج بكأس العالم الحالية، عقب بلوغه الدور نصف النهائي، للمرة الثالثة على التوالي، وهو إنجاز لم يُحقّقه أي جيل سابق، فإن حديث الصحف العالمية عن «الديوك»، دار أغلبه حول تساؤل يفرض نفسه بقوة الآن، هل يستطيع أحد إيقاف فرنسا في هذا «المونديال»؟

وتصدّر عنوان «لا يُقاوَم» الموقع الإلكتروني لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، وقالت «ماركا» الإسبانية إن المنتخب الفرنسي يملك قوة مُفرطة لا تُضاهى، ووصفته «لا جازيتا» الإيطالية بأنه من كوكب آخر، وعلّقت «موندو ديبورتيفو» الكتالونية: «ديوك لا تعرف الرحمة»، متسائلة عن المطلوب أكثر من منتخب، يملك دفاعاً متماسكاً ومهارات قوية في خط الوسط وهجوم مُخيف، واتفقت «لو فيجارو» الفرنسية مع «ذا أتلتيك» الأميركية، فيما يتعلق بصعوبة مُجاراة «الديوك» في المونديال الحالي، حيث أقرّت الأولى بأنه لا شيء قادر على إيقاف «الطوفان الأزرق»، بينما تساءلت الثانية قائلة: «هل يُمكن إيقاف فرنسا؟».

«لو فيجارو» قالت إن لا شيء يقف في طريق منتخب بلدها نحو حصد «النجمة الثالثة»، وكتبت: كأس العالم بين أيديهم الآن، أو على الأقل نقول أنه في متناول أيديهم، بوصولهم إلى نصف نهائي المونديال، ليُعزّز المنتخب الفرنسي حظوظه في تحقيق حلمه، بالفوز بلقبه العالمي الثالث، صحيح أنه لا يزال بحاجة للفوز بمباراتين، وهما الأهم في مسيرته الكروية، لكن بما أنه يسير على طريق القمة، إذن فهو في المكان المناسب.

وبعنوان جانبي قالت فيه: «كل شيء في المنتخب يوحي أنه بطل العالم»، ديشامب نجح في صنع «توليفة» من الأصدقاء المتعاونين إلى أقصى حد، خاصة مبابي وديمبيلي، بل تبدو المجموعة الحالية من اللاعبين أقوى بكثير مما كان عليه الوضع في 2022، فهم يملكون الصبر والسيطرة والقائد اللامع، ومع هجوم باريسي مُرعب، مثلما كان الحال في دوري أبطال أوروبا، يُضاف إليهم زميلهم السابق الهدّاف، إذن كل شيء يُقدّم نُبذة عن بطل العالم المُنتظر، فقط أمامنا 10 أيام لمعرفة النتيجة، التي ستحمل في طياتها غالباً «رقصة الديوك».

وأوضحت «ذا أتلتيك» أسباب تساؤلها عمّن يُمكنه إيقاف فرنسا، بتحليلها حول عدم تأخر «وصيف 2022» ولو لمرة واحدة في هذه النسخة، في دليل على براعته، لكن سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما سيحدث له لو، على سبيل المثال، تقدمت إسبانيا في نصف النهائي، أو ربما إنجلترا في النهائي، لأن فرنسا خطيرة للغاية بالفعل، خاصةً عندما تتقدم، حيث يُجبر الخصوم على فتح دفاعاتهم، مما يمنح مهاجمي فرنسا، المُفعمين بالحيوية، المساحة الكافية لإحداث المزيد من الضرر، إذ أن ما يُرعب الجميع حالياً، أن فرنسا ليست مبابي فقط، رغم تسجيله 50% من أهداف المنتخب، في ظل وجود مؤثر أيضاً من «ثُلاثي باريس»، ديمبيلي وباركولا ودوي.

لكن إسبانيا وإنجلترا والأرجنتين، على سبيل المثال، لديهم بالتأكيد القوة الهجومية والمهارات الفردية، التي تُمكنهم من إحداث مشاكل لفرنسا، أكثر من أي فريق واجهته حتى الآن، وبلا شك يملك «الديوك» أفضل تشكيلة أساسية، بالإضافة إلى أعمق تشكيلة ممكنة، لكن تاريخ «المونديال» يُعلّمنا أن دقائق معدودة كفيلة بتغيير مسار البطولة بأكملها.