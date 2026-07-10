روضة السركال على أعتاب لقب بطولة الإمارات للشطرنج



دبي (الاتحاد)

تُختتم مساء الغد منافسات بطولة الإمارات الفردية المفتوحة والسيدات وتحت 8 و10 سنوات للأولاد والإناث، التي ينظمها اتحاد الشطرنج، ويستضيفها نادي دبي للشطرنج والثقافة، بإقامة الجولتين الثامنة والتاسعة لفئتي الرجال والسيدات، قبل إسدال الستار على البطولة بحفل تتويج الأبطال وأصحاب المراكز الأولى في جميع الفئات.

وباتت روضة السركال، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، على بُعد خطوة من التتويج بلقب السيدات، بعدما واصلت عروضها القوية وحافظت على العلامة الكاملة بتحقيقها سبعة انتصارات متتالية، لترفع رصيدها إلى 7 نقاط، مبتعدة بفارق نقطة ونصف عن أقرب ملاحقاتها عهود عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة.

وحققت السركال في الجولة السابعة فوزاً مهماً على عنود عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بعدما كانت قد تغلبت في الجولة السادسة على وافية درويش المعمري، لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، لتدخل الجولتين الأخيرتين بأفضلية كبيرة، حيث تواجه في الجولة الثامنة أحلام راشد، لاعبة نادي دبي للشطرنج والثقافة.

وتحتل عهود عيسى المركز الثاني برصيد 5.5 نقطة، تليها وافية درويش المعمري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما تتقاسم المركز الرابع برصيد 4.5 نقطة كل من عنود عيسى، وآمنة صقر المري، لاعبة نادي دبي للشطرنج والثقافة، ومريم خليفة القبيسي، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، إلى جانب أحلام راشد، لاعبة نادي دبي للشطرنج والثقافة.

وفي منافسات الرجال، اشتعل الصراع على اللقب قبل الجولتين الأخيرتين، بعدما تساوى على الصدارة كل من عمران الحوسني، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وسافين سفر الله خان، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برصيد 6 نقاط لكل منهما من 7 جولات.

وشهدت الجولة السابعة فوز سافين على أحمد فريد، لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، فيما تغلب عمران الحوسني على إبراهيم سلطان، لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، ليضرب المتصدران موعداً مرتقباً في الجولة الثامنة قد يكون حاسماً في تحديد هوية بطل النسخة الحالية.

ويترقب أوبادو شون أدريتش، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، أي تعثر للمتصدرين، بعدما رفع رصيده إلى 5.5 نقطة، فيما لا تزال المنافسة مفتوحة أمام سبعة لاعبين يملكون 5 نقاط، هم: عبدالرحمن الطاهر، وأحمد فريد، ومحمد سعيد الليلي، وراشد أبوبكر، ومحمد شيان، وعمار السدراني، ومحمد يوسف آل علي، ما ينذر بجولتين أخيرتين حافلتين بالإثارة حتى اللحظات الأخيرة.