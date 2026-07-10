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الرياضة

28 لاعباً يدشّنون «مرحلة ميلوش» في معسكر النصر بالنمسا

28 لاعباً يدشّنون «مرحلة ميلوش» في معسكر النصر بالنمسا
10 يوليو 2026 17:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
دشّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكره الخارجي في النمسا، ضمن تحضيراته للموسم الجديد 2026-2027، بمشاركة 28 لاعباً، تحت قيادة مدربه الصربي الجديد ميلوش ميلوييفيتش، الذي يقود ثاني مراحل إعداد «العميد» للموسم المقبل.
وشهدت القائمة غياب الحارس أحمد شامبيه، رغم تجديد عقده مؤخراً حتى عام 2028، فيما ضمت قائمة حراس المرمى الثلاثي سعيد سالم، وعدلي حاتم، وستيفان بجانوفيتش.
وضمّت قائمة المدافعين زايد الزعابي، وعبدالله إدريس، وسالم سلطان، وماريوس هوبيراتن، وفيليبي موتا، وويسلي برونو، وعبدالله عباس، وجوستافو أليكس، وديفيد بيتروفيتش، ومحمد طارق، وجلوبير ليما.
وفي خط الوسط، ضمت القائمة محمد عبدالباسط، وحسين مهدي، وزيد أسامة، وسالم السومري، وعصام فايز، والروماني ماريوس مارين، وموسى ندياي، ومحمد صبحي.
أما خط الهجوم، فيضم رامون ميريز، وعبدالله توري، ومهدي قائدي، وكيفن أجودلو، والمغربي نسيم شاذلي، وأحمد رائد.
وكان النصر قد بدأ إعادة تشكيل صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بإعلانه إنهاء التعاقد مع ستة لاعبين دفعة واحدة، يتقدمهم علي مبخوت، الهداف التاريخي لدوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب الحارس عبدالله التميمي، والصربي لوكا ميليفوييفيتش، والهولندي مروان أزرقان، والمالي شيكنا دومبيا، وسردار ساتيتش.
وسبق إعلان رحيل السداسي انتقال البرازيلي أنطونيو جونيور إلى كلباء، فيما عزز «العميد» صفوفه بالتعاقد مع المغربي نسيم شاذلي قادماً من العين على سبيل الإعارة لمدة موسم ضمن فئة اللاعبين المقيمين، كما ضم الجناح ويسلي ديلجادو بعقد يمتد حتى عام 2029، ولاعب الوسط الروماني ماريوس مارين بعقد لمدة موسمين، في إطار خطة النادي لبناء فريق قادر على المنافسة في الموسم الجديد.

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