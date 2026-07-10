بلينجهام وهالاند.. أصدقاء الأمس فوق صفيح ساخن على ملاعب المونديال



كاليفورنيا (د ب أ)



سلّط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على مواجهة جود بلينجهام، لاعب وسط منتخب إنجلترا، وإيرلنج هالاند، مهاجم النرويج، ويلتقي المنتخبان في دور الثمانية ببطولة كأس العالم، صباح الأحد، حيث سيتأهل الفائز إلى الدور المربع الذهبي.

وذكر موقع (فيفا) أن كلا اللاعبين سيتبادلان عناقاً معتاداً وربما بعض الكلمات الودية قبل انطلاق المباراة، ثم ستتحول الصداقة إلى منافسة على مدار 90 دقيقة أو أكثر.

وبدأت علاقة الثنائي بلينجهام وهالاند في بوروسيا دورتموند، حيث انضما إلى النادي وهما في سن صغيرة ويحملان آمالاً كبيراً، وسرعان ما برزا كأحد أبرز المواهب في الجيل الجديد، وارتبطا بلحظات لا تُنسى.

وكانت إحدى اللحظات التي لا تُنسى بعدما فاز دورتموند على بشكتاش التركي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في سبتمبر 2021، حينما كان هالاند يجري مقابلة بعد المباراة، حيث وصف بلينجهام بأنه لاعب رائع وعبّر عن دهشته كونه أصغر منه بثلاثة أعوام، ثم ظهر الأخير فجأة في المقابلة ليتبادلا المزاح قبل أن يختفي بلينجهام.

وعندما انضم هالاند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في عام 2022، لم يؤثر ذلك كثيراً على علاقته ببلينجهام، حيث حافظا على تواصلهما الدائم، وتبادلا الرسائل واحتفلا بنجاحات بعضهما البعض حتى عندما التقيا في دوري أبطال أوروبا، حينما كان بلينجهام لا يزال في دورتموند، ثم مرة أخرى بعد انتقاله إلى ريال مدريد في عام 2023.

وخلال تلك المواجهات، جاءت لحظات أخرى لا تنسى، حيث كان ريال مدريد في حالة الدفاع أثناء ضربة ركنية لمانشستر سيتي، حيث قام بلينجهام بمراقبة هالاند وقام بإسناد رأسه للحظات على صدر المهاجم النرويجي، وانتشرت تلك اللقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتضاف إلى سجل الصداقة المميزة بينهما.

وأصبحت تلك اللقطات رمزاً لعلاقتهما الوطيدة، وصف بلينجهام زميله السابق هالاند بأنه مثل الأخ بالنسبة له، وهو شعور متبادل بوضوح، وبعد أن سجل بلينجهام هدفه الأول بقميص ريال مدريد، سارع هالاند إلى الاحتفال بإنجاز زميله السابق قائلاً: «هذا يُسعدني كثيراً من أجله».