برعاية ياس للسباقات ومزرعة الوثبة.. 37 خيلاً تتنافس على 5 ألقاب في فرنسا

عصام السيد (أبوظبي)

يستضيف مضمار ضاحية لاتست باسين اركاشون الفرنسي لسباق الخيل يوم غد السبت، 5 سباقات تحمل أسماء فحول شهيرة، تقيم بمزرعة الوثبة لتحسين أنسال الخيول العربية الأصيلة، متضمنة بطولة للفئة الأولى، وسباق للفئة الثانية، وسباقان للفئة الثالثة، وسباق مشروط على جوائز (دريان، أريم، مهاب، منجز، وكريتريوم دوبوليشيس ياس للسباقات)، ويتوقع أن تكون السباقات التي يشارك فيها (37) خيلاً على جوائز قدرها (150) ألف يورو، حدثاً رفيع المستوي.

والحدث الأبرز لهذا اليوم هو سباق كريتريوم دوبوليشيس ياس للسباقات، للفئة الأولى، للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1900 متر، وتبلغ قيمة جائزته 50 ألف يورو، وتشارك فيه 7 خيول.

ويقام سباق بري دريان كوب دو سود كويست للخيول العربية الأصيلة للفئة الثانية لمسافة 1900 متر، وقيمة جائزته 30 ألف يورو، وتشارك فيه 6 خيول.

كما يشهد السباق حدثاً بارزاً آخراً مخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات فقط على لقب بري مهاب للفئة الثالثة لمسافة 1900 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 25 ألف يورو، وتشارك فيه 7 مهرات.

والسباق الرابع لمسافة 1900 متر للفئة الثالثة، على لقب بري منجز للخيول عمر ثلاث سنوات، البالغ إجمالي جوائزه المالية 25 ألف يورو، وتشاك فيه 6 خيول.

ويختتم الحفل بسباق بري أريم (شروط) لمسافة 1900 متر وخصص للمهرات والأمهار بعمر ثلاث سنوات، تتنافس على إجمالي الجوائز المالية البالغة 20 ألف يورو، وتشارك فيه 11 خيلاً.

الجدير بالذكر أن ياس للسباقات هي بطلة الملاك في آخر موسمين لسباقات الخيول في الموسم الإماراتي، ومزرعة الوثبة للفحول هي لتسويق وتربية الخيول العربية الأصيلة محلياً وعالمياً، وتهدف في المقام الأول إلى تعميم ونشر وتربية الخيول العربية الأصيلة من خلال الخدمات التي تقدمها للمربين المحليين والدوليين من خلال الفحول ذات الأنسال النادرة المقيمة في المزرعة ومركز الوثبة.