«المراق» يخوض تحدي «البسطي دبي جولاي كب»



عصام السيد (أبوظبي)

يخوض الجواد «المراق» لشادويل سباق كأس البسطي إيكويوورلد دبي جولاي (دبي جولاي كب) يوم غد السبت بعد فوزه اللافت والمثير بسباق الملكة اليزابيث الثانية «جوبيلي ستيكس» للفئة الأولى في مهرجان رويال آسكوت.

ويخوض المدرب ويليام هاجاس سباقاً قوياً بحصانين في محاولته للفوز بلقب البسطي دبي جولاي كب، ويعتقد أن بإمكان حصانه «المراق»، تقديم أداء أفضل، ويُقام السباق في مضمار نيوماركت، وهو مثل سباق اليوبيل الملكي للملكة إليزابيث الثانية، يمتد على مسافة 6 فورلونج (1200 متر).

ولم يشارك هاجاس بأي حصان في سباق نيوماركت الصيفي الرئيسي منذ عام 2017، لكنه سيحظى بتمثيل قوي في سباق المجموعة الأولى يوم غدٍ السبت، وسيقود فريقه حصان شادويل، «المراق»، الذي انتزع الفوز في سباق الملكة اليزابيث الثانية الشهر الماضي في منافسة حامية انتهت بفارق ضئيل.

وقد فاجأ المهر البالغ من العمر أربع سنوات والمنحدر من نسل «دارك أنجل»، الجميع بنسبة فوز بلغت 25-1 في ذلك اليوم، لكنه الآن المرشح الثاني للفوز بنسبة 5-1 ليؤكد مكانته كأفضل عداء في بريطانيا، ويأمل هاجاس ألا يكون مساره التصاعدي قد بلغ ذروته في سباق رويال آسكوت.

وكان فوز «المراق»، قصة انتصار على الصعاب، حيث لم يشارك إلا في سباق واحد منذ سقوطه المروع في يورك سبتمبر الماضي، ولكن إذا كان فوزه بسباق مصنف في سالزبوري الشهر الماضي إنجازاً رائعاً لويليام هاجاس وفريقه في إسطبلات سومرفيل لودج، فإن فوزه على أعلى مستوى في أول مشاركة له في سباق من الفئة الأولى كان بمثابة معجزة.

وقال هاجاس: «أعتقد أن كأس جولاي هو الأنسب له، بعد أن سقط في يورك العام الماضي واستغرق وقتاً طويلاً للتعافي، كان تدريبه هذا الربيع تدريجياً، أعتقد أنه سيتحسن لأنه لم يشارك في سباقات كثيرة».