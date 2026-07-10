بيكر يلعب نهائي ويمبلدون قبل بدايته: زفيريف البطل



لندن (د ب أ)

يراهن أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر، الذي كان من أبرز منتقدي ألكسندر زفيريف في السابق، على تتويج مواطنه بلقب بطولة ويمبلدون هذا العام، وقال بيكر 58 عاماً في مدونة صوتية (بودكاست) يقدمها مع اللاعبة السابقة أندريا بيتكوفيتش: «هذه فرصة العمر، وأقول ذلك بكل صدق، للفوز بويمبلدون. أنا معجب جداً بهذا اللاعب».

وتوقع بيكر أن يلتقي زفيريف مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المباراة النهائية للبطولة التي تقام على الملاعب العشبية في لندن، وقال بيكر الفائز بثلاثة ألقاب في بطولة ويمبلدون: «أعتقد أن زفيريف سيفوز».

ويلتقي زفيريف، المتوّج مؤخراً بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، مع البريطاني المفاجأة آرثر فيري في الدور قبل النهائي في وقت لاحق اليوم.

ويرى بيكر أن اللاعب البريطاني، المرشح الأضعف الذي تسانده الجماهير المحلية، لا يملك أي فرصة أمام المصنّف الثالث عالمياً القادم من هامبورج. وفي المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي، يواجه الصربي ديوكوفيتش الإيطالي يانيك سينر، المصنّف الأول عالمياً وحامل اللقب.

وترى بيتكوفيتش أن تتويج زفيريف بلقب فرنسا المفتوحة كان بمثابة انتصار حرره من الضغوط النفسية.

وقالت إن بطل أولمبياد طوكيو بدا «متحرراً تماماً»، موضحة أن ذلك الصوت الصغير المزعج الذي كان يطارده في مؤخرة ذهنه قد اختفى. وتعمل بيتكوفيتش «38 عاماً» أيضا محللة في شبكة «برايم فيديو» الناقلة لمنافسات ويمبلدون.

ويستفيد زفيريف من غياب النجم الإسباني كارلوس ألكاراز عن ويمبلدون بسبب الإصابة، كما حدث أيضاً في بطولة فرنسا المفتوحة.

ويخوض زفيريف البطولة بصفته المصنف الثاني خلف الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً. وخلال مشواره في النسخة الحالية، خسر زفيريف مجموعتين فقط في خمس مباريات، فيما حقق في باريس حلمه الذي طال انتظاره بإحراز أول لقب له في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، بعد سنوات من المحاولة.