كأس العالم 2026.. المُشاركة الأفريقية في انتظار «الامتياز»



عمرو عبيد (القاهرة)

شاركت منتخبات القارة الأفريقية في 16 نُسخة «مونديالية» عبر التاريخ، كان بينها مُشاركات مقبولة وأخرى مُحبطة، واحتفت «القارة السمراء» أحياناً بظهور جيد ولافت لمُمثّليها، إلا أنه لم يصل بعد إلى درجة تحقيق الحلم الخيالي الكبير، بالتتويج بكأس العالم، وعبر إجراء مُقارنة مع حصاد «الأفارقة» في النُسخ السابقة، يبدو أن المُشاركة كانت بدرجة «جيّد جداً» هذه المرة، إلى حد كبير.

وبالنظر إلى أول 5 مُشاركات لمنتخبات «القارة السمراء» في كأس العالم، يُمكن استبعادها تماماً من التقييم العالي، بحسب المراكز التي انتهى إليها كل مُنتخب في ختام البطولة، إذ شارك مُمثّل أفريقي واحد في نُسخ 1934,1970,1974,1978، مقابل «الثُنائية» الأولى للجزائر والكاميرون في مونديال 1982، وغادر الجميع في كل مرة من الدور الأول.

وبمشاركة منتخبين أيضاً في عام 1986، نجحت القارة الأفريقية بنسبة 50%، في المرور من دوري المجموعات وبلوغ دور الـ16، إلا أن رحلة المغرب توقفت عند هذا الحد وقتها، في حين أهداها الكاميرون «درجات تميّز» في 1990، حيث انطلق «الأسود» حتى رُبع النهائي، بعد خروج مصر من الدور الأول، ليُنهي الكاميرون الرحلة في المركز السابع، بالترتيب العام، لكن ظلّت النجاحات فردية.

ثم تغيّرت القواعد في النُسخ التالية، مع زيادة عدد المُشاركين من «القارة السمراء»، حيث لعبت 3 منتخبات في 1994، نجح واحد منها فقط في الوصول إلى دور الـ16 فقط، بنسبة 33% من التمثيل الأفريقي، بينما تراجعت النسبة إلى 20%، بعد تجاوز نيجيريا فقط الدور الأول، من أصل 5 منتخبات، لكن الحصاد كان مقبولاً بوجود «النسور» في المرتبة التاسعة بجدول الترتيب النهائي، وهو ما كرّروه في 1998، مع وجودهم في المركز الـ12، وكذلك كان الأمر مع غانا في 2006، التي حلّت في المركز الـ13.

وكانت نُسخة 2002 جيدة على المُستوى الأفريقي، رغم مرور السنغال وحدها من الدور الأول، مقابل خروج مُبكّر لـ4 منتخبات أخرى، حيث أكمل «أسود التيرانجا» الحملة الأفريقية حتى رُبع النهائي، وأنهى البطولة في المركز السابع، ولم يتغيّر الأمر كثيراً بالنسبة لغانا، في 2010، التي حلّت في نفس المركز أيضاً، مع الوضع في الاعتبار أن المُشاركة الأفريقية بلغت 6 منتخبات وقتها.

في 2014، كانت القارة الأفريقية على موعد مع إنجاز غير مسبوق، حين عبّر 2 من ممثليها إلى دور الـ16، من أصل 5، بنسبة 40%، وحصل المنتخب الجزائري على المركز الـ14، مقابل الـ16 لنيجيريا، بينما «رسبت» أفريقيا في 2018، لأن منتخباتها الـ5 خرجت كلها من الدور الأول، لكنها عادت في 2022 لتُحقّق حصاداً «استثنائياً» بمستوى رفيع، يُمكن وصفه بالجيد جداً مع مرتبة الشرف، إذ تجاوز 2 من أصل 5 منتخبات الدور الأول، وتوقف السنغال عند المركز العاشر، بينما أكمل المغرب المسيرة، ليعبر رُبع النهائي ويبلغ نصف النهائي، للمرة الأولى، ويُنهي مشاركته التاريخية في المركز الرابع.

وبحسابات المونديال الحالي، التي تحدثت عنها الصحف العالمية بانبهار، نجح 90% من ممثلي القارة الأفريقية، بواقع 9 من أصل 10، في المرور من دوري المجموعات، وبلوغ أول الأدوار الإقصائية، الجديدة، دور الـ32، ثم استمر منتخبا مصر والمغرب معاً في دور الـ16، قبل أن يتوقف «قطار الأسود» في محطة رُبع النهائي، ولا تزال «القارة السمراء» تحلم بدرجة «الامتياز» حال وصول أحد ممثليهما في المُستقبل إلى نهائي المونديال، لأنه إذا تُوّج باللقب «الحلم»، سيكون الأول على العالم آنذاك.