معسكر «العنابي» الألماني مباشر عبر «المنصات الرقمية»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

حرص نادي الوحدة على إشراك جماهيره في تفاصيل معسكره الخارجي المقام حالياً في مدينة باد جوجينج الألمانية، من خلال تغطية يومية عبر منصتي «إنستجرام» و«سناب شات»، ينقل خلالها كواليس التدريبات والتحضيرات، في خطوة تعكس حرص «العنابي» على تعزيز التواصل مع جماهيره خلال فترة الإعداد للموسم الجديد 2026-2027.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد، حيث يخوض اللاعبون حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية، إذ خصص الجهاز الفني بقيادة البرازيلي بريكليس تشاموسكا الفترة الصباحية لرفع معدلات اللياقة البدنية والجاهزية، فيما ركّزت الحصة المسائية على الجوانب التكتيكية وتطبيق عدد من الجمل الفنية داخل الملعب.

وشهد التدريبات سعيد مبارك البلوشي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق، الذي تابع سير البرنامج الإعدادي واطمأن على جاهزية اللاعبين خلال هذه المرحلة المهمة من التحضيرات.

وانطلق معسكر الوحدة في ألمانيا يوم 7 يوليو الجاري، ويستمر حتى 28 يوليو، ويتخلله خوض أربع مباريات ودية، قبل العودة إلى أبوظبي، حيث سيخوض الفريق من مباراتين إلى ثلاث مباريات ودية إضافية، ليرتفع إجمالي مبارياته التحضيرية إلى سبع مواجهات استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وعلى صعيد تدعيم الصفوف، واصل «العنابي» نشاطه في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما تعاقد مع الفنزويلي ريني ريفاس ضمن فئة اللاعبين المقيمين، والحارس الباراجوياني فاكوندو إنسفران، إلى جانب ضم آشر أغبينون (20 عاماً)، القادم من كريستال بالاس الإنجليزي، والذي سيُقيد أيضاً ضمن فئة اللاعبين المقيمين.

ويقود تشاموسكا مشروع الوحدة الجديد واضعاً إعادة الفريق إلى دائرة المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين في مقدمة أهدافه، بعد توليه المهمة خلفاً للمدرب المؤقت حسن العبدولي، الذي قاد الفريق إلى التتويج بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في الموسم الماضي.

وكان الوحدة أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بدوري أدنوك للمحترفين، بينما يتطلع إلى استعادة لقب الدوري الغائب منذ موسم 2009-2010، علماً بأن «العنابي» توج بالبطولة أربع مرات في تاريخه.