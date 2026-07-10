«زعفرانه» تفوح بالناموس في مهرجان العين لسباقات الهجن

العين (الاتحاد)

تواصلت صباح اليوم منافسات النسخة الثانية والسباق التمهيدي الأول من مهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، في ميدان الروضة وخصصت المنافسات لتحديات الإيذاع بالفترة الصباحية لمسافة 4 كيلومترات، وسط مشاركة واسعة من ملاك الهجن من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، في مشهد يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها رياضة الآباء والأجداد، بفضل الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا الموروث الشعبي العريق، وحرصها الدائم على صون هذا الإرث الأصيل وتعزيز حضوره بين الأجيال، بما يسهم في استمرارية رياضة الهجن وتطورها عاماً بعد عام.

وجاءت البداية مع «زعفرانه» لسعيد الدحيه بن فايز العامري التي فازت بناموس الشوط الأول بتوقيت 6:16:55، فيما انتزع «هملول» لحمدان محمد سبع سعيد الشامسي لقب الشوط الثاني بزمن 6:19:69. وأضافت «الشاهينية» لسعيد سهيل أحمد بن دري الفلاحي ناموس الشوط الثالث مسجلة 6:25:89، قبل أن يتألق «الفهد» لشطيط سالم بن راشد الكتبي في الشوط الرابع بتوقيت 6:17:60.

في الشوط الخامس، خطف «سياف» لأحمد سعيد بن أحمد الحوتة العامري ناموس الشوط، بعدما سجل أفضل توقيت في الفترة بزمن بلغ 6:16:53، ليؤكد حضوره القوي في منافسات اليوم ويحقق أسرع زمن في تحديات الإيذاع.

وتواصلت الإثارة مع «منحاف» لسالم أحمد سلطان بالرشيد السويدي الذي حسم الشوط السادس بتوقيت 6:25:63، فيما أحرزت «الشاهينية» لمحمد شطيط بن سالم راشد الكتبي لقب الشوط السابع بزمن 6:32:39. وانتزع «رماح» لمحفوظ خميس بن علي الجنبي ناموس الشوط الثامن بتوقيت 6:20:55، وكسب «شموخ» لخلفان مبارك بن خلفان المرزي الشامسي ناموس الشوط التاسع بزمن بلغ 6:28:64، قبل أن يختتم «بين» لسهيل الرميلي بن محمد العامري منافسات الفترة الصباحية بالفوز بالشوط العاشر مسجلاً 6:24:37.

وأكدت منافسات سن الإيداع المستوى الفني المتميّز للمطايا المشاركة، في ظل قوة المنافسة وتقارب الأزمنة، بما يعكس النجاح المتواصل لمهرجان العين في ترسيخ مكانته كإحدى أبرز المحطات الخليجية لسباقات الهجن، وتجسيد اهتمام القيادة الرشيدة بالحفاظ على هذا الموروث الوطني الأصيل ودعمه ليبقى حاضراً في وجدان الأجيال القادمة.







