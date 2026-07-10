ماكجريجور وهولواي.. مواجهة الـ13 عاماً تشعل «يو إف سي 329»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



تتجه الأنظار فجر بعد غدٍ الأحد بتوقيت الإمارات إلى لاس فيجاس، حيث يعود النجم الأيرلندي كونور ماكجريجور إلى حلبة «يو إف سي» للمرة الأولى منذ خمس سنوات، عندما يواجه الأميركي ماكس هولواي في النزال الرئيسي لبطولة «يو إف سي 329»، في إعادة طال انتظارها منذ مواجهتهما الأولى قبل 13 عاماً.

ويفتتح الحدث سلسلة من ثلاث محطات كبرى تشهدها أجندة «يو إف سي» خلال شهر يوليو، تمتد من لاس فيجاس إلى أوكلاهوما سيتي، قبل أن تختتم في أبوظبي التي تستضيف «ليلة النزال من يو إف سي» يوم 25 يوليو في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

ويحمل ظهور ماكجريجور أهمية خاصة، بعدما غاب عن المنافسات منذ خسارته أمام الأميركي داستن بويرير في يوليو 2021 إثر تعرضه لكسر في الساق، بينما يعود هذه المرة باحثاً عن استعادة مكانته بين كبار نجوم المنظمة، في مواجهة يسعى خلالها أيضاً إلى تجديد تفوقه على هولواي، الذي خسر أمامه في أول لقاء جمعهما عام 2013.

ويخوض هولواي النزال بطموح الثأر من خسارته الأولى أمام «المشاكس»، واستعادة بريقه بعد تعثره أمام تشارلز أوليفيرا في وقت سابق من العام، في مواجهة يصعب التنبؤ بنتيجتها، بالنظر إلى غياب ماكجريجور الطويل، وتقدمه في العمر، وإقامة النزال في وزن الوسط.

ولا تقتصر الإثارة على الحدث الرئيسي، إذ تضم البطاقة الرئيسية مواجهة قوية في الوزن الخفيف بين الفرنسي بينوا سان دينيس والإنجليزي بادي بيمبليت، في صراع مباشر على الاقتراب من سباق اللقب، إلى جانب نزالات بارزة تجمع كوري ساندهاجن مع ماريو باوتيستا، وبراندون رويفال مع لونير كافانا، وكينغ غرين مع تيرانس ماكيني، فضلاً عن بطاقة تمهيدية تضم عدداً من أبرز المواهب الصاعدة.

وتتواصل روزنامة يوليو فجر 19 يوليو، مع عودة «يو إف سي» إلى أوكلاهوما سيتي لأول مرة منذ نحو عشر سنوات، حيث يتصدر الأمسية نزال مرتقب بين بطلي العالم السابقين الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس والنيجيري كامارو عثمان في الوزن المتوسط.

وتختتم المنظمة شهرها الحافل 25 يوليو، عندما تستضيف أبوظبي «ليلة النزال من يو إف سي» في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث يتصدر البطاقة نزال الوزن الخفيف الثقيل بين الروسي ماغوميد أنكالايف، والأميركي خليل راونتري جونيور، في أمسية جديدة تعزز مكانة العاصمة الإماراتية كإحدى أهم محطات الفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم.