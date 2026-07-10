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الرياضة

«شكراً شرفتونا».. استقبال الأبطال لمنتخب مصر في العلمين

«شكراً شرفتونا».. استقبال الأبطال لمنتخب مصر في العلمين
10 يوليو 2026 13:28
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القاهرة (رويترز)


استقبل آلاف المشجعين منتخب مصر لكرة القدم فور عودته من المشاركة في كأس العالم بأمريكا الشمالية، بعدما حقق إنجازاً تاريخياً ببلوغ دور الستة عشر للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يودع البطولة بالخسارة أمام الأرجنتين ​حاملة اللقب.
واحتشد آلاف المصريين خارج مطار العلمين الدولي بالساحل الشمالي لاستقبال لاعبي المنتخب وأفراد الجهاز الفني، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تحتفي بهذا الإنجاز الذي تحقق في رابع ظهور لمصر في نهائيات كأس العالم.
وحملت إحدى اللافتات عبارة «رجالة مصر ⁠شرفتونا»، فيما رفع آخرون صوراً لمحمد صلاح، قائد المنتخب، كتب عليها «شكراً». كما انتشرت صور كبيرة ​للمدرب الوطني حسام حسن.
ونقلت شبكات التلفزيون المصرية لحظة وصول طائرة المنتخب للمطار مصحوبة بالأغاني والأهازيج الوطنية.
واستقل المنتخب حافلة مكشوفة ولوح اللاعبون للجماهير وتبادلوا التحية معها قبل أن تتحرك الحافلة في موكب احتفالي.

وسيستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المنتخب الوطني والجهازين ‌الفني والإداري غدا السبت.
ونقلت مصر مراسم استقبال المنتخب إلى العلمين الجديدة ‌للترويج للمنطقة التي تعول عليها في اجتذاب المزيد من الاستثمارات والسائحين وكذلك لسهولة التأمين مع توقع توافد الألوف لتحية المنتخب.

وغادرت مصر البطولة وهي تشعر بقدر من الظلم بسبب بعض القرارات التحكيمية التي اعتبرتها ​في صالح منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، بعدما خسرت مواجهة مؤلمة بنتيجة 3-2 في دور الستة عشر.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد استبق عودة بعثة المنتخب بالإعلان عن تجديد عقد حسام ‌حسن وشقيقه إبراهيم حسن، من أجل «استكمال المشروع ​الفني للمنتخب الوطني والبناء على ما تحقق من إنجازات تاريخية لكرة القدم المصرية خلال الفترة الماضية».

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