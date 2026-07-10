جولتا «مينا» و«دي بي ورلد» للجولف تعززان التعاون بمسار التصفيات العالمية



دبي (الاتحاد)



أعلنت جولة مينا للجولف، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتُعد الوحيدة في المنطقة المعترف بها من نظام التصنيف الدولي للعبة، عن تعزيز التعاون مع جولة دي بي ورلد، الجولة العالمية التي تتخذ من الدولة مقراً إقليمياً لها، لمنح أبرز لاعبي جولة مينا على إعفاءات المشاركة في المرحلة الثانية من التصفيات التأهيلية العالمية لجولة دي بي ورلد في عام 2026، في خطوة تعزز بشكل كبير الجهود المشتركة لتوفير مسار للاعبين المنطقة للوصول إلى أعلى مستويات اللعبة الاحترافية.

بموجب هذه الخطوة، تُتيح هذا الإعفاءات للاعبين الثلاثة الأوائل في التصنيف النهائي لجولة مينا في الموسم الماضي 2025/26، بحد أقصى المركز العاشر وغير المؤهلين بأي طريقة أخرى، خطوة الانتقال مباشرة إلى المرحلة الثانية من التصفيات التأهيلية لجولة دي بي ورلد، ليتجاوزا بذلك المرحلة الأولى بالكامل.

ويمثل هذا الإعفاء مكافأة ملموسة للاعبين على ما قدموه طوال الموسم، كما يمنحهم طريقاً أقصر نحو الحصول على بطاقة المشاركة في واحدة من أبرز جولات الجولف الاحترافية في العالم. وللاستفادة من هذا المقعد، يجب على اللاعبين أن يكونوا قد تقدموا بطلب المشاركة في المرحلة الأولى قبل الموعد النهائي المحدد للتسجيل. أما اللاعبون الذين يمتلكون إعفاءات أخرى، فلن يتم احتسابهم ضمن المقاعد الثلاثة، على أن ينتقل الإعفاء إلى اللاعب التالي المؤهل في الترتيب النهائي.

وتمتد الاستفادة إلى أكثر من ثلاثة لاعبين، إذ من المتوقع أن يحصل عدد من أعضاء الجولة على إعفاءات أخرى قبل انطلاق التصفيات التأهيلية لجولة دي بي ورلد، ما قد يتيح لمجموعة قوية من لاعبي جولة مينا للجولف المنافسة في المرحلة الثانية، وهو ما يعكس قوة الجولة واستمرارها في دفع لاعبيها نحو أعلى مستويات المنافسة الاحترافية.

ويمثل هذا التطور لبنة جديدة في المسار الذي عملت جولة مينا على بنائه بعناية، والذي يوفر الآن للاعبيها المتميزين طريقاً واضحاً ومنظماً للانتقال من جولة مينا إلى جولة دي بي ورلد. ويترجم جهود مجلس إدارة جولة مينا للجولف الذي يضم كيث ووترز، رئيس ومفوض الجولة، واللواء عبدالله الهاشمي، رئيس اتحاد الجولف ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للجولف، ودونا بينتون، المستثمرة الرئيسية.

ومن المقرر فتح باب التسجيل للمدرسة التأهيلية لجولة دي بي ورلد خلال الأسابيع المقبلة.