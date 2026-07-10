قصر مبابي في مدريد رحلة بـ13 مليون دولار



معتز الشامي (أبوظبي)

لا تقتصر حياة النجم الفرنسي كيليان مبابي على التألق داخل الملاعب، بل تمتد إلى أسلوب حياة فاخر، يعكس مكانته كواحد من أكبر نجوم كرة القدم العالمية، فمنذ انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2024، استقر قائد منتخب فرنسا في أحد أكثر الأحياء السكنية فخامة وخصوصية في إسبانيا، بعدما اشترى قصراً تبلغ قيمته نحو 13 مليون دولار في مجمع «لا فينكا» الشهير، والذي يُلقب بـ«بيفرلي هيلز مدريد»

ويقع القصر في منطقة بوزويلو دي ألاركون، غرب العاصمة الإسبانية، وهو العقار الذي كان مملوكاً سابقاً للنجم الويلزي جاريث بيل. ويُعدّ المجمع السكني وجهة مفضلة لكبار نجوم الرياضة ورجال الأعمال، بعدما احتضن على مدار السنوات الماضية أسماء بارزة مثل كريستيانو رونالدو، وزين الدين زيدان، وإيكر كاسياس.

ويمتد القصر على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو ثلاثة آلاف متر مربع، بينما تصل مساحة البناء إلى حوالي 1200 متر مربع، ويضم ثماني غرف نوم و11 حماماً، إلى جانب مسبحين داخلي وخارجي، وصالة سينما خاصة، ونادٍ رياضي متكامل، ومنطقة سبا، وحدائق واسعة، وتراسات مفتوحة، بالإضافة إلى مرآب يتسع لست سيارات.

ومن أبرز المرافق داخل القصر منطقة مخصّصة للتدريب على رياضة الجولف، وهي الإضافة التي أنشأها جاريث بيل خلال فترة لعبه مع ريال مدريد، نظرًا لشغفه الكبير بهذه الرياضة.

ولا تكمن قيمة القصر في فخامته فقط، بل أيضاً في موقعه داخل أحد أكثر المجمعات السكنية أمناً في أوروبا، حيث يعمل بنظام حراسة على مدار الساعة، وبوابات دخول إلكترونية، وأنظمة مراقبة متطورة توفّر أعلى درجات الخصوصية للسكان، كما يبعد دقائق قليلة فقط عن مدينة ريال مدريد الرياضية في فالديبيباس.

وقبل انتقاله إلى العاصمة الإسبانية، كان مبابي قد استثمر في سوق العقارات بباريس، إذ يمتلك بنتهاوس فاخراً تُقدر قيمته بنحو ثمانية ملايين جنيه إسترليني، يضم 12 غرفة نوم وملعب كرة سلة خاصاً وحماماً تركياً، ولم تُشر التقارير إلى تخليه عنه حتى الآن.

ولا تتوقف مظاهر الرفاهية عند العقارات، إذ يمتلك مهاجم ريال مدريد مجموعة من السيارات الفاخرة، من بينها فيراري SF90 سترادالي، وفيراري 488 بيستا، وكاديلاك إسكاليد، إضافة إلى سيارة BMW i7 التي حصل عليها ضمن شراكة النادي الملكي مع الشركة الألمانية.

ورغم امتلاكه هذه المجموعة المميزة، سبق لمبابي أن كشف في تصريحات سابقة أنه لم يحصل على رخصة قيادة إلا في وقت متأخر، واعتمد لسنوات على سائقين خاصين في تنقلاته.

وبعمر 27 عاماً فقط، يواصل مبابي بناء إمبراطورية رياضية واستثمارية تعكس مكانته كأحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، بينما يبقى قصره في «لا فينكا» رمزاً لبداية فصل جديد في مسيرته مع ريال مدريد، الذي يعوّل عليه لقيادة مشروعه الرياضي خلال السنوات المقبلة.