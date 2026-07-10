توقع فلكي يُطلق تحذيراً غريباً للأرجنتين قبل مواجهة سويسرا!!



معتز الشامي (أبوظبي)

قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وسويسرا في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، أثارت توقعات منجم رياضي حالة واسعة من الجدل بين الجماهير الأرجنتينية، بعدما منح الحارس إيميليانو «ديبو» مارتينيز دور البطولة المتوقع في اللقاء، محذراً في الوقت نفسه من صعوبة المهمة التي تنتظر بطل العالم.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى ربع النهائي بعد ريمونتادا مثيرة أمام منتخب مصر، انتهت بفوزه 3-2 في مباراة شهدت تقلبات كبيرة. وتقدم المنتخب المصري بهدف ياسر إبراهيم، قبل أن يعزّز مصطفى زيكو النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 67، ليقترب «الفراعنة» من إنجاز تاريخي.

لكن المنتخب الأرجنتيني قلب الموازين خلال ربع الساعة الأخير، بعدما سجل كريستيان روميرو وليونيل ميسي وإنزو فرنانديز ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 79 و83 و90+3، ليحجز حامل اللقب بطاقة العبور إلى الدور التالي.

ورغم التأهل، لم يخفِ ديبو مارتينيز عدم رضاه عن مستواه خلال مواجهة مصر، معترفا بأنه شعر لأول مرة بعدم قدرته على مساعدة زملائه.

وقال حارس أستون فيلا: «شعرت بأنني لم أستطع مساعدة أحد، ولم يسبق أن غادرت مباراة مع المنتخب بهذا الإحساس. لكنني واثق أن لحظتي ستأتي»، وهذه التصريحات فتحت الباب أمام المنجم الرياضي الأرجنتيني جيدو تيخات، صاحب حساب فوتبولكون استروس، على منصة «إكس»، ليقدم توقعاً أثار اهتمام المتابعين.

وأكد تيخات أن مباراة سويسرا ستكون أكثر تعقيداً مما يتوقعه الكثيرون، مشيراً إلى أن المنتخب الأرجنتيني سيحتاج إلى ما هو أكثر من جودة لاعبيه من أجل بلوغ نصف النهائي.

وكتب «قال الفيلسوف سينيكا إن النار تختبر الذهب، بينما الشدائد تختبر الرجال الأقوياء. النجوم تشير إلى أن المواجهة ستكون شديدة الصعوبة».

ورغم تحذيره، توقع المنجم أن يكون ديبو مارتينيز البطل الحقيقي للمباراة، مشبهاً المواجهة بربع نهائي مونديال قطر 2022 أمام هولندا، حين لعب الحارس دوراً حاسماً في ركلات الترجيح وقاد الأرجنتين إلى نصف النهائي.

كما دعا الجماهير إلى دعم الحارس نفسياً، مطالباً إياهم بتخيل مارتينيز وهو يحتفل ويحمل أحلام الأمة الأرجنتينية على كتفيه، قبل أن يوجه إليه نصيحة غريبة بقوله: «يجب أن تلعب باللون الأخضر يوم السبت».

ورغم أن هذه التوقعات تستند إلى آراء فلكية لا إلى معطيات رياضية، فإنها لاقت انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل السمعة التي اكتسبها ديبو مارتينيز كأحد أبرز حراس المرمى في المباريات الإقصائية.

ويترقب عشاق الكرة العالمية ما إذا كان حارس الأرجنتين سيكرر بطولاته في الليالي الكبرى، عندما يلتقي منتخب بلاده مع سويسرا مساء السبت على ملعب كانساس سيتي، في مباراة سيكون الفوز فيها بوابة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2026.