كلوب يكشف سر «الطائرة».. هكذا حاولنا خطف مبابي!



معتصم عبدالله (أبوظبي)

كشف الألماني يورجن كلوب عن واحدة من أكثر محاولات التعاقد إثارة في مسيرته التدريبية، مؤكداً أنه بذل كل ما في وسعه لإقناع كيليان مبابي بالانضمام إلى ليفربول عام 2017، قبل أن يختار النجم الفرنسي الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وجاءت تصريحات كلوب، الذي يعمل محللاً خلال تغطيته لكأس العالم 2026، عقب فوز فرنسا على المغرب 2-0 في ربع النهائي، حيث التقى مبابي بعد المباراة وتبادل معه الحديث، كما حرص على تحية والدته في المدرجات، المعروفة بتشجيعها لليفربول.

واستعاد كلوب تفاصيل المفاوضات التي جرت عندما كان مبابي لاعباً في موناكو، واصفاً إياها بأنها «أكبر صفقة فاشلة استثمرنا فيها».

وقال: «سافرنا من بلاكبول إلى نيس، وهناك صعدت عائلة مبابي بالكامل إلى طائرة خاصة، كنا بحاجة إلى الابتعاد عن الأنظار، لذلك واصلنا التحليق في الجو لبعض الوقت، بينما كنا نتحدث مع العائلة ونتناول الطعام، في محاولة لإقناع كيليان بالانضمام إلى ليفربول»، وأضاف: «بذلنا كل ما بوسعنا، لكن الأمر لم ينجح في النهاية».

وفي نهاية المطاف، فضّل مبابي الانتقال إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، قبل أن تتحول الصفقة إلى انتقال دائم في العام التالي مقابل 180 مليون يورو، ليبدأ فصلاً جديداً في مسيرته الكروية.

ويواصل قائد المنتخب الفرنسي تألقه في كأس العالم 2026، بعدما قاد «الديوك» إلى نصف النهائي، ليعيد إلى الواجهة واحدة من أشهر الصفقات التي كادت تغيّر مسار أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.