يوفنتوس يعلن رحيل موديستو

روما (أ ف ب)

انفصل يوفنتوس عن مديره الفني الفرنسي فرنسوا موديستو، وذلك بعد عام واحد فقط من وصوله ضمن مشروع مواطنه داميان كومولي الذي غادر منصبه كمدير عام الشهر الماضي، وفقا لما أعلنه سادس ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم الماضي الجمعة.وقال النادي الأكثر تتويجا في كرة القدم الإيطالية "يُعلن يوفنتوس أنه تم التوصل إلى اتفاق ودي مع فرنسوا موديستو لإنهاء مهامه كمدير فني، وذلك بأثر فوري. ويتقدم النادي بالشكر لفرنسوا على التفاني والاحترافية اللذين أبداهما خلال فترة عمله، ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته المهنية ومشاريعه الشخصية".