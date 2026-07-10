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الرياضة

لوكاكو.. البديل الذهبي!

لوكاكو.. البديل الذهبي!
10 يوليو 2026 15:53

معتز الشامي (أبوظبي)
أثبت روميلو لوكاكو أن التأثير في كأس العالم لا يرتبط بالمشاركة أساسيا، بعدما قاد منتخب بلجيكا إلى ربع نهائي مونديال 2026 بثلاثة أهداف حاسمة سجلها جميعا بعد دخوله بديلا، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ بلجيكا يهز الشباك في ثلاث مباريات متتالية بالبطولة، ويقترب من معادلة الرقم القياسي التاريخي للأهداف المسجلة من مقاعد البدلاء.
وسجل الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا هدفا في كل مباراة من مباريات منتخبه الأخيرة في كأس العالم 2026، ليصبح ثاني لاعب بلجيكي فقط يحقق هذا الإنجاز بعد مارك فيلموتس، الذي سجل في ثلاث مباريات متتالية خلال مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
وتزداد قيمة هذا الإنجاز لأن أهداف لوكاكو الثلاثة جاءت جميعها بعد مشاركته بديلا، في تأكيد على خبرته وقدرته على حسم المباريات مهما كان توقيت دخوله.
وعلى مستوى تاريخ كأس العالم، لا يتفوق عليه في عدد الأهداف المسجلة من مقاعد البدلاء سوى أسطورة الكاميرون روجيه ميلا، الذي أحرز أربعة أهداف بديلا في مونديال إيطاليا 1990، بينما يحتل لوكاكو المركز الثاني منفردا بفارق هدف واحد فقط، مع فرصة لمعادلة الرقم في مواجهة إسبانيا.
وافتتح لوكاكو أهدافه في الفوز على نيوزيلندا 5-1 بدور المجموعات، بعدما دخل في الدقيقة 85 وسجل بعد دقيقة واحدة، مختتما أهداف المباراة.
وفي دور الـ32 أمام السنغال، شارك مع بداية الشوط الثاني، وسجل في الدقيقة 86 هدف تقليص الفارق إلى 2-1، قبل أن تكمل بلجيكا عودتها وتحسم اللقاء 3-2، وعاد المهاجم البلجيكي للتسجيل في ثمن النهائي أمام الولايات المتحدة، حيث دخل في الدقيقة 67، قبل أن يحرز الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع (90+3)، مؤكدا فوز بلجيكا 4-1 وتأهلها إلى ربع النهائي.

 

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