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الرياضة

السيسي يستقبل منتخب مصر غداً

السيسي يستقبل منتخب مصر غداً
10 يوليو 2026 17:05

القاهرة (الاتحاد)
أعلن السفير محمد الشناوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، عن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر المشارك في كأس العالم، غداً السبت، وكتب الحساب الرسمي للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية: «يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، غداً، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري»، وكذلك أعلن الحساب الرسمي لرئاسة جمهورية مصر العربية استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب المصري غداً.
واستقبل الآلاف من المصريين بعثة منتحب مصر العائدة من المشاركة في المونديال، وسط احتفالات كبيرة بما قدمه منتخب «الفراعنة» والوصول إلى دور الستة عشر من البطولة للمرة الأولى في تاريخه، والخروج المشرف أمام منتخب الأرجنتين بطل العالم.

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