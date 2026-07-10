زفيريف ينهي مغامرة فيري ويتأهل إلى نهائي ويمبلدون



لندن (رويترز)

فاز الألماني ألكسندر زفيريف 7-6 و6-2 و6-4 على آرثر فيري اليوم ​الجمعة لينهي مسيرة اللاعب البريطاني الخيالية في بطولة ويمبلدون للتنس ويتقدم إلى النهائي على أمل فوزه بلقبه ⁠الثاني تواليا في البطولات الكبرى. وبعد فوزه مؤخرا بلقبه الأول ​في البطولات الكبرى في رولان جاروس، وصل ​الألماني ‌إلى النهائي في البطولات ⁠الكبرى ​للمرة الخامسة، وسيواجه حامل اللقب يانيك سينر أو نوفاك ديوكوفيتش الفائز باللقب سبع مرات.

احتاج زفيريف بعض الوقت ليجد إيقاعه، إذ ‌تبادل كسر الإرسال مع فيري في بداية المباراة، ‌لكن الأمور سارت بسلاسة في الشوط الفاصل حيث لم يخسر اللاعب البالغ من العمر ​29 عاما أي نقطة ليفوز بالمجموعة الأولى. أما فيري، الذي كان يسعى ليصبح ثاني لاعب يصل إلى نهائي بطولة كبرى يشارك فيها ببطاقة دعوة بعد جوران إيفانيسيفيتش في ‌ويمبلدون عام 2001، فقد ​واصل الضغط في المجموعة التالية، لكنه سرعان ما وجد نفسه متأخرا 1-4 أمام اللاعب الأكثر خبرة والذي رفع من مستواه.