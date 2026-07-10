«ستارزبلاي» تنقل «329 UFC» ماكجريجور وهولواي

دبي (الاتحاد)

أعلنت «ستارزبلاي»، إحدى أبرز منصات الإعلام والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، عن نقل UFC 329: ماكجريجور ضد هولواي 2 مباشرةً وحصرياً إلى جماهير المنطقة، لتمنح عشاق الفنون القتالية المختلطة فرصة متابعة أحد أكثر نزالات UFC ترقباً لهذا العام، والذي يشهد العودة المنتظرة للنجم الإيرلندي كونور ماكغريغور إلى الأوكتاجون.يقام الحدث يوم الأحد 12 يوليو 2026 على حلبة T-Mobile Arena في مدينة لاس فيجاس الأميركية،، عند الساعة 5:00 صباحاً بتوقيت الإمارات.

وبصفتها الموطن الرسمي لنزالات UFC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواصل «ستارزبلاي» تقديم تغطية مباشرة وحصرية لجميع فعاليات البطولة، مع إمكانية المشاهدة عبر مختلف الأجهزة والمنصات الرقمية، بما يضمن تجربة مشاهدة متكاملة لعشاق الرياضة.

ويتصدر الحدث النزال المرتقب بين كونور ماكجريجور وماكس هولواي في مواجهة إعادة ينتظرها عشاق اللعبة حول العالم، وتشهد عودة ماكجريجور المنتظرة إلى الأوكتاجون ضمن فعاليات أسبوع UFC العالمي للقتال، أحد أبرز الأحداث السنوية في أجندة الفنون القتالية المختلطة.

ستارزبلاي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، حيث تقدم مزيجاً استثنائياً من خدمات الترفيه الموجهة مباشرة إلى المشتركين، بجانب أفضل الحلول التقنية والإعلامية المتقدمة للشركات.