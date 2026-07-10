من هالاند إلى موسيالا.. منتخب الأحلام الذي رفض تمثيل إنجلترا!

معتز الشامي (أبوظبي)

قبل مواجهة إنجلترا والنرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026، يبرز إيرلينج هالاند بوصفه الخطر الأكبر على منتخب "الأسود الثلاثة"، رغم أنه ولد في مدينة ليدز الإنجليزية وكان بإمكانه تمثيل إنجلترا. لكنه ليس الوحيد، حيث تضم البطولة الحالية عددا من النجوم الذين كانوا مؤهلين لارتداء القميص الإنجليزي قبل اختيار منتخبات أخرى، بينما كان 20 لاعبا من أصل 26 في قائمة المدرب توماس توخيل مؤهلين أيضا لتمثيل دول مختلفة قبل اختيارهم تمثيل بإنجلترا.

يتصدر مهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند القائمة، بعدما ولد في ليدز عندما كان والده ألف-إنج هالاند لاعبا في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن تنتقل العائلة إلى مدينة برينه النرويجية وهو في الثالثة من عمره.

وسجل المهاجم البالغ من العمر 25 عاما 62 هدفا في 54 مباراة مع النرويج، وينافس على الحذاء الذهبي في مونديال 2026 بعدما أحرز 7 أهداف حتى الآن.

تضم التشكيلة أيضا الألماني جمال موسيالا، المولود في شتوتجارت لأب بريطاني-نيجيري وأم ألمانية ذات أصول بولندية، والذي انتقل إلى إنجلترا في السابعة من عمره ومثل منتخباتها السنية حتى تحت 21 عاما، قبل أن يختار ألمانيا عام 2021 عقب انتقاله إلى بايرن ميونيخ.

كما اختار مايكل أوليس تمثيل فرنسا رغم مولده في لندن، ونشأته في أكاديميات آرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي وريدينج، بينما امتلك أهلية اللعب لأربعة منتخبات هي فرنسا وإنجلترا ونيجيريا والجزائر.

وانضم فلوريان بالوجون إلى منتخب الولايات المتحدة، رغم تمثيله إنجلترا في الفئات السنية وخوضه 13 مباراة مع منتخب تحت 21 عاما سجل خلالها سبعة أهداف، قبل ظهوره الأول مع المنتخب الأمريكي في يونيو 2023، وإحرازه ثلاثة أهداف في كأس العالم الحالي.

وضمت القائمة أيضا الحارس السويسري مارفن كيلر، المولود في لندن، ومدافع الكونغو الديمقراطية آرون وان-بيساكا، الذي مثل منتخبات إنجلترا السنية واستدعي للمنتخب الأول عام 2019 قبل انسحابه للإصابة، ثم غير ولاءه الرياضي في 2025.

كما شملت الأمريكي أنطوني روبنسون، المولود في ميلتون كينز وخريج أكاديمية إيفرتون، ولاعب الكونغو الديمقراطية أكسل توانزيبي، الذي انتقل إلى إنجلترا طفلا وتخرج في أكاديمية مانشستر يونايتد.

وضمت التشكيلة أيضا الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي، المولود في لانكشاير، والذي خاض 255 مباراة مع مانشستر يونايتد قبل انتقاله إلى نابولي عام 2024، حيث توج بلقب الدوري الإيطالي في موسمه الأول ونال جائزة أفضل لاعب، إلى جانب تسجيله 15 هدفا في 73 مباراة مع اسكتلندا.

كما ظهر الألماني فيليكس نميشا، الذي انتقل إلى إنجلترا عام 2007 ولعب في أكاديمية مانشستر سيتي، ومثل منتخبات ألمانيا وإنجلترا السنية، إضافة إلى الغاني أنطوان سيمينيو، المولود في لندن، والذي اختار تمثيل غانا، المنتخب الذي شجعه منذ طفولته، وشارك معه لأول مرة عام 2022.