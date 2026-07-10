بسبب قبعة «رعاة البقر».. هالاند والأميركان قصة عشق في المونديال!

معتز الشامي (أبوظبي)

تحول النرويجي إرلينج هالاند إلى واحدة من أكبر ظواهر كأس العالم 2026، بعدما جمع بين التألق الاستثنائي داخل الملعب والشخصية المرحة التي جعلته النجم الأكثر قبولًا وشعبية لدى الجماهير الأميركية خلال البطولة.

ويقف مهاجم مانشستر سيتي حاليًا بين إنجلترا وبطاقة التأهل إلى نصف النهائي، بعدما قاد النرويج إلى إنجاز تاريخي بتسجيل هدفي الفوز على البرازيل في دور الـ16، ورفع رصيده إلى سبعة أهداف، خلف ليونيل ميسي وكيليان مبابي فقط في سباق الحذاء الذهبي.

لكن قصة هالاند لا تتعلق بالأهداف وحدها، فبعيداً عن المستطيل الأخضر، صنعت شخصيته العفوية ارتباطا خاصا بالجمهور الأميركي، فقد ظهر بقبعة وحذاء رعاة البقر في تكساس، وسخر من مظهره مشبهًا نفسه بشخصية «شريك»، ودخل في مزاح مع واين روني بعد وعده بالتجديف في نهر ميرسي حال وصول النرويج إلى ربع النهائي.

وأسهمت مقاطع هالاند المرحة عبر يوتيوب وإنستجرام في إضافة نحو 20 مليون متابع إلى حسابه خلال شهر واحد، بينهم خمسة ملايين فقط، عقب ثنائيته أمام البرازيل، كما اقتربت قناته من كسب مليون مشترك جديد.

ورغم نجوميته، يؤكد المقربون منه أنه يضع الفريق أولاً، ويفرح بأهداف زملائه أكثر من أهدافه، في انعكاس لثقافة المنتخب النرويجي القائمة على رفض الغرور وتعزيز العمل الجماعي.

وهكذا أصبح هالاند مزيجاً نادراً بين آلة تهديفية لا ترحم وشخصية صادقة ومرحة. ومع اقتراب مواجهة إنجلترا، يحمل آمال دولة بأكملها، لكنه أيضاً يحظى بتشجيع ملايين الأميركيين الذين وجدوا فيه النجم الجديد الجدير بوراثة عرش ميسي وكريستيانو رونالدو.